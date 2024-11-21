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Минфин сохранит параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6%
Минфин сохранит параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% - 21.11.2024, ПРАЙМ
Минфин сохранит параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6%
Параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% сохранятся, проблем для ее реализации нет, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:31+0300
2024-11-21T10:31+0300
2024-11-21T10:41+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% сохранятся, проблем для ее реализации нет, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Нет, 6% - стоимость ипотечных кредитов по этой программе, она сохраняется", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос, планируется ли менять параметры семейной ипотеки.По его словам, семейная ипотека является хорошим подспорьем для тех семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия."Денег немало на это тратится, и в этом году из федерального бюджета на субсидирование разницы в стоимости кредита будет потрачено более триллиона рублей. Я уже называл цифру, если быть точным, 1,1 триллиона, из которых только на семейную ипотеку пойдет половина примерно вот этой суммы", - подчеркнул глава Минфина."Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете. Мы в последние корректировки бюджета учли дополнительно около 350 миллиардов рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Финансовых проблем. Она работает", - добавил он.
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россия, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов
Минфин сохранит параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6%
Силуанов: параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% сохранятся
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% сохранятся, проблем для ее реализации нет, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Нет, 6% - стоимость ипотечных кредитов по этой программе, она сохраняется", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос, планируется ли менять параметры семейной ипотеки.
По его словам, семейная ипотека является хорошим подспорьем для тех семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия.
"Денег немало на это тратится, и в этом году из федерального бюджета на субсидирование разницы в стоимости кредита будет потрачено более триллиона рублей. Я уже называл цифру, если быть точным, 1,1 триллиона, из которых только на семейную ипотеку пойдет половина примерно вот этой суммы", - подчеркнул глава Минфина.
"Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете. Мы в последние корректировки бюджета учли дополнительно около 350 миллиардов рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Финансовых проблем. Она работает", - добавил он.
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