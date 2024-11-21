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В санкциях США против Газпромбанка возможны исключения, считает эксперт
В санкциях США против Газпромбанка возможны исключения, считает эксперт - 21.11.2024, ПРАЙМ
В санкциях США против Газпромбанка возможны исключения, считает эксперт
В новых санкциях США против Газпромбанка возможны исключения, например для поставок российского газа в европейские страны, американцы вряд ли будут осложнять... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T21:08+0300
2024-11-21T21:08+0300
2024-11-21T21:08+0300
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В новых санкциях США против Газпромбанка возможны исключения, например для поставок российского газа в европейские страны, американцы вряд ли будут осложнять отношения с Европой – для нее потеря газа из России будет болезненной, такую точку зрения высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. "Надо посмотреть, как будут выглядеть эти санкции и не введут ли в ближайшее время американцы исключения... Если Газпромбанк попадает в блокирующий пакет санкций и с ним никакие контакты не будут разрешены, то, естественно, это ставит вопрос о поставках российского газа по газопроводам", – отметил Юшков. "Если Газпромбанк не сможет принимать оплату, то европейские страны не будут перечислять ему деньги. Соответственно, это будет трактоваться как неоплата газа, и его поставки прекратятся. Для Европы это очень болезненная история... Если сейчас, когда начинается отопительный сезон и цены уже перешли 500 долларов, терять 30 миллиардов кубометров годовых поставок из России будет шоком для европейского газового рынка. Цены могут вполне улететь и за 1000 долларов", – добавил он. Президент России Владимир Путин в марте 2022 года заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем был подписан соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
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россия, банки, газпромбанк
Экономика, РОССИЯ, Банки, Газпромбанк
В санкциях США против Газпромбанка возможны исключения, считает эксперт
Юшков: в новых санкциях США против Газпромбанка возможны исключения
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В новых санкциях США против Газпромбанка возможны исключения, например для поставок российского газа в европейские страны, американцы вряд ли будут осложнять отношения с Европой – для нее потеря газа из России будет болезненной, такую точку зрения высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
"Надо посмотреть, как будут выглядеть эти санкции и не введут ли в ближайшее время американцы исключения... Если Газпромбанк попадает в блокирующий пакет санкций и с ним никакие контакты не будут разрешены, то, естественно, это ставит вопрос о поставках российского газа по газопроводам", – отметил Юшков.
"Если Газпромбанк не сможет принимать оплату, то европейские страны не будут перечислять ему деньги. Соответственно, это будет трактоваться как неоплата газа, и его поставки прекратятся. Для Европы это очень болезненная история... Если сейчас, когда начинается отопительный сезон и цены уже перешли 500 долларов, терять 30 миллиардов кубометров годовых поставок из России будет шоком для европейского газового рынка. Цены могут вполне улететь и за 1000 долларов", – добавил он.
Президент России Владимир Путин в марте 2022 года заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем был подписан соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года.
Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США