https://1prime.ru/20241121/kabel-852981641.html

Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ

Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ - 21.11.2024, ПРАЙМ

Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ

По информации американских чиновников, разрыв подводных кабелей в Балтийском море не были результатом преднамеренных действий со стороны России или иной страны, | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T10:20+0300

2024-11-21T10:20+0300

2024-11-21T10:24+0300

сша

ес

россия

интернет-кабель

происшествия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846159963_0:65:3411:1984_1920x0_80_0_0_1b3bf47bf66f4935a21411556ee4a937.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. По информации американских чиновников, разрыв подводных кабелей в Балтийском море не были результатом преднамеренных действий со стороны России или иной страны, сообщает CNN.Согласно изданию, скорее всего, причиной инцидента стала зацепка якорем проходящего судна. Один из таких случаев произошел в прошлом году, когда якорь китайского судна повредил подводный газопровод Balticconector.Китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое проходило рядом с поврежденными проводами незадолго до обрыва, возможно, связано с этим инцидентом. Тем не менее, пока нет никаких свидетельств, подтверждающих, что Yi Peng 3 связано с каким-либо государством или организацией, в интересах которых было повреждение, заключили в издании.Однако, в европейских СМИ была опубликована информация о том, что капитаном китайского судна был россиянин. Кроме того, странный маршрут судна привлек внимание датских военных кораблей.Ранее финская компания-оператор Cinia Oy обнаружила повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией C-Lion1. По факту произошедшего проводится проверка со стороны двух государств, а также Швеции.

https://1prime.ru/20241120/kabel-852959101.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ес, россия, интернет-кабель