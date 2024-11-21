Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241121/kabel-852981641.html
Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ
Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ - 21.11.2024, ПРАЙМ
Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ
По информации американских чиновников, разрыв подводных кабелей в Балтийском море не были результатом преднамеренных действий со стороны России или иной страны, | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:20+0300
2024-11-21T10:24+0300
сша
ес
россия
интернет-кабель
происшествия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846159963_0:65:3411:1984_1920x0_80_0_0_1b3bf47bf66f4935a21411556ee4a937.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. По информации американских чиновников, разрыв подводных кабелей в Балтийском море не были результатом преднамеренных действий со стороны России или иной страны, сообщает CNN.Согласно изданию, скорее всего, причиной инцидента стала зацепка якорем проходящего судна. Один из таких случаев произошел в прошлом году, когда якорь китайского судна повредил подводный газопровод Balticconector.Китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое проходило рядом с поврежденными проводами незадолго до обрыва, возможно, связано с этим инцидентом. Тем не менее, пока нет никаких свидетельств, подтверждающих, что Yi Peng 3 связано с каким-либо государством или организацией, в интересах которых было повреждение, заключили в издании.Однако, в европейских СМИ была опубликована информация о том, что капитаном китайского судна был россиянин. Кроме того, странный маршрут судна привлек внимание датских военных кораблей.Ранее финская компания-оператор Cinia Oy обнаружила повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией C-Lion1. По факту произошедшего проводится проверка со стороны двух государств, а также Швеции.
https://1prime.ru/20241120/kabel-852959101.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846159963_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_76ebc99603059eb2a6ccc7a62e9d9b16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, ес, россия, интернет-кабель
США, ЕС, РОССИЯ, интернет-кабель, Происшествия
10:20 21.11.2024 (обновлено: 10:24 21.11.2024)
 
Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ

CNN: в США считают обрыв кабелей на Балтике случайностью, в Европе — саботажем

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Баренцево море
Вид на Баренцево море - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. По информации американских чиновников, разрыв подводных кабелей в Балтийском море не были результатом преднамеренных действий со стороны России или иной страны, сообщает CNN.
Согласно изданию, скорее всего, причиной инцидента стала зацепка якорем проходящего судна. Один из таких случаев произошел в прошлом году, когда якорь китайского судна повредил подводный газопровод Balticconector.
Китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое проходило рядом с поврежденными проводами незадолго до обрыва, возможно, связано с этим инцидентом. Тем не менее, пока нет никаких свидетельств, подтверждающих, что Yi Peng 3 связано с каким-либо государством или организацией, в интересах которых было повреждение, заключили в издании.
Однако, в европейских СМИ была опубликована информация о том, что капитаном китайского судна был россиянин. Кроме того, странный маршрут судна привлек внимание датских военных кораблей.
Ранее финская компания-оператор Cinia Oy обнаружила повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией C-Lion1. По факту произошедшего проводится проверка со стороны двух государств, а также Швеции.
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
СМИ: россиянин управлял судном, подозреваемым в обрыве кабелей в Балтике
Вчера, 17:38
 
ПроисшествияСШАЕСРОССИЯинтернет-кабель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала