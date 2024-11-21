https://1prime.ru/20241121/kabel-852981641.html
Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ
Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ - 21.11.2024, ПРАЙМ
Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ
По информации американских чиновников, разрыв подводных кабелей в Балтийском море не были результатом преднамеренных действий со стороны России или иной страны, | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:20+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. По информации американских чиновников, разрыв подводных кабелей в Балтийском море не были результатом преднамеренных действий со стороны России или иной страны, сообщает CNN.Согласно изданию, скорее всего, причиной инцидента стала зацепка якорем проходящего судна. Один из таких случаев произошел в прошлом году, когда якорь китайского судна повредил подводный газопровод Balticconector.Китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое проходило рядом с поврежденными проводами незадолго до обрыва, возможно, связано с этим инцидентом. Тем не менее, пока нет никаких свидетельств, подтверждающих, что Yi Peng 3 связано с каким-либо государством или организацией, в интересах которых было повреждение, заключили в издании.Однако, в европейских СМИ была опубликована информация о том, что капитаном китайского судна был россиянин. Кроме того, странный маршрут судна привлек внимание датских военных кораблей.Ранее финская компания-оператор Cinia Oy обнаружила повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией C-Lion1. По факту произошедшего проводится проверка со стороны двух государств, а также Швеции.
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Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ
CNN: в США считают обрыв кабелей на Балтике случайностью, в Европе — саботажем
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ.
По информации американских чиновников, разрыв подводных кабелей в Балтийском море не были результатом преднамеренных действий со стороны России или иной страны, сообщает
CNN.
Согласно изданию, скорее всего, причиной инцидента стала зацепка якорем проходящего судна. Один из таких случаев произошел в прошлом году, когда якорь китайского судна повредил подводный газопровод Balticconector.
Китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое проходило рядом с поврежденными проводами незадолго до обрыва, возможно, связано с этим инцидентом. Тем не менее, пока нет никаких свидетельств, подтверждающих, что Yi Peng 3 связано с каким-либо государством или организацией, в интересах которых было повреждение, заключили в издании.
Однако, в европейских СМИ была опубликована информация о том, что капитаном китайского судна был россиянин. Кроме того, странный маршрут судна привлек внимание датских военных кораблей.
Ранее финская компания-оператор Cinia Oy обнаружила повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией C-Lion1. По факту произошедшего проводится проверка со стороны двух государств, а также Швеции.
СМИ: россиянин управлял судном, подозреваемым в обрыве кабелей в Балтике