https://1prime.ru/20241121/kabmin-852967262.html

Кабмин обсудит подготовку предприятий ЖКХ к зиме

Кабмин обсудит подготовку предприятий ЖКХ к зиме - 21.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин обсудит подготовку предприятий ЖКХ к зиме

Кабмин РФ обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2024-2025... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T00:19+0300

2024-11-21T00:19+0300

2024-11-21T00:19+0300

энергетика

экономика

россия

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сергей цивилев

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2024-2025 годов, сообщается в пресс-релизе кабмина. "О ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2024 - 2025 годов", - говорится в сообщении. Министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что запасы топлива сформированы уже выше установленных нормативов, в том числе в рамках северного завоза. Минэнерго РФ ожидает, что отопительный сезон 2024-2025 годов должен пройти без особых потрясений.

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россия, рф, москва, сергей цивилев