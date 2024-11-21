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Кабмин обсудит подготовку предприятий ЖКХ к зиме - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Кабмин обсудит подготовку предприятий ЖКХ к зиме
Кабмин обсудит подготовку предприятий ЖКХ к зиме - 21.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин обсудит подготовку предприятий ЖКХ к зиме
Кабмин РФ обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2024-2025... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T00:19+0300
2024-11-21T00:19+0300
энергетика
экономика
россия
рф
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2024-2025 годов, сообщается в пресс-релизе кабмина. "О ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2024 - 2025 годов", - говорится в сообщении. Министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что запасы топлива сформированы уже выше установленных нормативов, в том числе в рамках северного завоза. Минэнерго РФ ожидает, что отопительный сезон 2024-2025 годов должен пройти без особых потрясений.
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россия, рф, москва, сергей цивилев
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Сергей Цивилев
00:19 21.11.2024
 
Кабмин обсудит подготовку предприятий ЖКХ к зиме

Кабмин обсудит подготовку предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2024-2025 годов, сообщается в пресс-релизе кабмина.
"О ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2024 - 2025 годов", - говорится в сообщении.
Министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что запасы топлива сформированы уже выше установленных нормативов, в том числе в рамках северного завоза. Минэнерго РФ ожидает, что отопительный сезон 2024-2025 годов должен пройти без особых потрясений.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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