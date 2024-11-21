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Нацбанк Казахстана ожидает снижения инфляционного давления со стороны РФ

Нацбанк Казахстана ожидает снижения инфляционного давления со стороны РФ - 21.11.2024, ПРАЙМ

Нацбанк Казахстана ожидает снижения инфляционного давления со стороны РФ

Инфляционное давление со стороны России на внутренние цены в Казахстане начнет заметно ослабевать со следующего года по мере ожидаемого замедления инфляции в... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T12:58+0300

2024-11-21T12:58+0300

2024-11-21T12:58+0300

экономика

россия

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нацбанк

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АЛМА-АТА, 21 ноя – ПРАЙМ. Инфляционное давление со стороны России на внутренние цены в Казахстане начнет заметно ослабевать со следующего года по мере ожидаемого замедления инфляции в РФ, заявил заместитель председателя Национального банка республики Виталий Тутушкин. "Сейчас текущая динамика инфляции в России негативная, она растет. Но с учетом тех заявлений, которые делает Центральный банк Российской Федерации, его председатель, в следующем году они ожидают существенного замедления инфляции, и они говорят о том, что начнется процесс снижения ключевой ставки. Все это говорит о том, что инфляционное давление со стороны России на наши внутренние цены в Казахстане будет заметно снижаться", - сказал Тутушкин в четверг на пленарном заседании сената Казахстана. Зампред Нацбанка отметил, что согласно модели прогнозирования инфляции в республике, в 2025 году она ожидается в диапазоне 5,5-7,5%, в 2026 году - 5-6%, а к 2027 году стабилизируется на уровне 5%. По данным аналитического центра Halyk Finance, инфляция в Казахстане по итогам октября ускорилась на 0,2 процентного пункта – до 8,5% в годовом выражении. Ускорению способствовало повышение цен на платные услуги и удорожание непродовольственных товаров. По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 0,75% с 0,48% в сентябре, а в годовом выражении – замедлилась до 8,54% с 8,63% месяцем ранее. Банк России в октябре повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Глава российского регулятора Эльвира Набиуллина 19 ноября заявила, что ЦБ сможет начать снижать ключевую ставку в 2025 году, если не будет дополнительных финансовых шоков. Базовый сценарий денежно-кредитной политики ЦБ РФ предполагает снижение инфляции с 8-8,5% в 2024 году до 4,5-5% в 2025 году и сохранение ее на уровне 4% в 2026-2027 годах. Ключевая ставка в базовом сценарии ожидается в среднем на уровне 17-20% годовых в 2025 году и 12-13% в 2026 году.

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россия, казахстан, нацбанк