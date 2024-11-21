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РБК: в России выросла аудитория казино - 21.11.2024, ПРАЙМ
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РБК: в России выросла аудитория казино
РБК: в России выросла аудитория казино - 21.11.2024, ПРАЙМ
РБК: в России выросла аудитория казино
Развитие внутреннего туризма в России привело к повышению посещаемости казино на 35%, рассказали в издании "РБК". | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:23+0300
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казино
туризм
россия
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Развитие внутреннего туризма в России привело к повышению посещаемости казино на 35%, рассказали в издании "РБК".Так, РБК уточнили, что особенно заметный рост посещаемости коснулся сочинской "Красной Поляны", алтайской "Сибирской монеты" и калининградской "Янтарной" - в среднем он составил 35% за девять месяцев 2024 года. В результате казино посетили 1,2 миллиона человек, привела данные Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма.За десять месяцев прошлого года число посетителей этих заведений достигло 906 тысяч, в 2022 году эксперты зафиксировали показатель в 770 тысяч человек. Среди указанных лидеров особенно отличилась "Сибирская монета", количество гостей которой выросло более чем в два раза - до 160 тысяч человек.Сообщается, что сумма налоговых отчислений игорных зон в 2024 году составила 2,6 миллиарда рублей, превысив объемы прошлого года на 4%. При этом 1,3 миллиарда рублей пришлось на выплаты "красной поляны" в Сочи.
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казино, туризм, россия
казино, Туризм, РОССИЯ
10:23 21.11.2024 (обновлено: 10:34 21.11.2024)
 
РБК: в России выросла аудитория казино

РБК: развитие внутреннего туризма повысило посещаемость казино в России на 35%

© fotolia.com / apopsКазино
Казино - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© fotolia.com / apops
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Развитие внутреннего туризма в России привело к повышению посещаемости казино на 35%, рассказали в издании "РБК".
Так, РБК уточнили, что особенно заметный рост посещаемости коснулся сочинской "Красной Поляны", алтайской "Сибирской монеты" и калининградской "Янтарной" - в среднем он составил 35% за девять месяцев 2024 года. В результате казино посетили 1,2 миллиона человек, привела данные Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма.
За десять месяцев прошлого года число посетителей этих заведений достигло 906 тысяч, в 2022 году эксперты зафиксировали показатель в 770 тысяч человек. Среди указанных лидеров особенно отличилась "Сибирская монета", количество гостей которой выросло более чем в два раза - до 160 тысяч человек.
Сообщается, что сумма налоговых отчислений игорных зон в 2024 году составила 2,6 миллиарда рублей, превысив объемы прошлого года на 4%. При этом 1,3 миллиарда рублей пришлось на выплаты "красной поляны" в Сочи.
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