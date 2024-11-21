https://1prime.ru/20241121/kazino-853003856.html
В АИРИС отметили увеличение потока иностранных туристов в российские казино
В АИРИС отметили увеличение потока иностранных туристов в российские казино - 21.11.2024, ПРАЙМ
В АИРИС отметили увеличение потока иностранных туристов в российские казино
Количество иностранных туристов в игорные зоны России выросло в два раза после периода пандемии, сейчас количество иностранцев от общего числа посетителей... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T19:51+0300
2024-11-21T19:51+0300
2024-11-21T19:51+0300
экономика
россия
иностранные туристы
казино
игорный бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/78046/19/780461918_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_257ccdec838caf71dbabcc509f13a54e.jpg
СОЧИ, 21 ноя - ПРАЙМ. Количество иностранных туристов в игорные зоны России выросло в два раза после периода пандемии, сейчас количество иностранцев от общего числа посетителей составляет порядка 10%, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов в ходе саммита в Сочи. "В масштабе всех игорных зон чуть меньше 10 процентов - это иностранные гости. После пандемии рост (количества – ред.) иностранцев упал практически до нуля. С 2022 по 2024 год рост посещения иностранцев - двукратный", - сказал Анфиногенов. При этом основной рост наблюдается во Владивостоке, где по итогам 9 месяцев этого года из 560 тысяч гостей – 15% составляют иностранцы. По мнению директора корпорации развития Приморского края Рашида Ибрагимова, причиной послужило восстановление туристического потока Азиатско-Тихоокеанского региона, а также возобновление безвизовых групповых туристических поездок граждан азиатского направления. Так, чаще всего в игорную зону "Приморье" прибывают граждане Китая и Южной Кореи. Как ранее сообщила пресс-служба АИРИС, посещаемость игорных зон в 2024 году составила более 1,223 миллиона человек - рост к прошлому году составляет 34,9%. Речь идёт о трёх игорных зонах: "Красная поляна" в Сочи, "Сибирская монета" в Алтае и "Янтарная" в Калининграде. Данные по игорной зоне "Приморье" во Владивостоке не представлены. Пресс-конференция Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма проходит в Сочи 21 ноября. АИРИС объединила все действующие игорные зоны России — "Приморье", "Сибирская монета", "Янтарная" и "Красная Поляна".
https://1prime.ru/20241121/kazino-852981934.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78046/19/780461918_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_38e4f53eaa8d07112f70bb763881fa61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иностранные туристы, казино, игорный бизнес
Экономика, РОССИЯ, иностранные туристы, казино, Игорный бизнес
В АИРИС отметили увеличение потока иностранных туристов в российские казино
АИРИС: поток иностранных туристов в казино в РФ вырос в два раза после пандемии
СОЧИ, 21 ноя - ПРАЙМ. Количество иностранных туристов в игорные зоны России выросло в два раза после периода пандемии, сейчас количество иностранцев от общего числа посетителей составляет порядка 10%, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов в ходе саммита в Сочи.
"В масштабе всех игорных зон чуть меньше 10 процентов - это иностранные гости. После пандемии рост (количества – ред.) иностранцев упал практически до нуля. С 2022 по 2024 год рост посещения иностранцев - двукратный", - сказал Анфиногенов.
При этом основной рост наблюдается во Владивостоке, где по итогам 9 месяцев этого года из 560 тысяч гостей – 15% составляют иностранцы. По мнению директора корпорации развития Приморского края Рашида Ибрагимова, причиной послужило восстановление туристического потока Азиатско-Тихоокеанского региона, а также возобновление безвизовых групповых туристических поездок граждан азиатского направления. Так, чаще всего в игорную зону "Приморье" прибывают граждане Китая и Южной Кореи.
Как ранее сообщила пресс-служба АИРИС, посещаемость игорных зон в 2024 году составила более 1,223 миллиона человек - рост к прошлому году составляет 34,9%. Речь идёт о трёх игорных зонах: "Красная поляна" в Сочи, "Сибирская монета" в Алтае и "Янтарная" в Калининграде. Данные по игорной зоне "Приморье" во Владивостоке не представлены.
Пресс-конференция Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма проходит в Сочи 21 ноября. АИРИС объединила все действующие игорные зоны России — "Приморье", "Сибирская монета", "Янтарная" и "Красная Поляна".
РБК: в России выросла аудитория казино