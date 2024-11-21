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В АИРИС отметили увеличение потока иностранных туристов в российские казино

В АИРИС отметили увеличение потока иностранных туристов в российские казино - 21.11.2024, ПРАЙМ

В АИРИС отметили увеличение потока иностранных туристов в российские казино

Количество иностранных туристов в игорные зоны России выросло в два раза после периода пандемии, сейчас количество иностранцев от общего числа посетителей... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T19:51+0300

2024-11-21T19:51+0300

2024-11-21T19:51+0300

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СОЧИ, 21 ноя - ПРАЙМ. Количество иностранных туристов в игорные зоны России выросло в два раза после периода пандемии, сейчас количество иностранцев от общего числа посетителей составляет порядка 10%, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов в ходе саммита в Сочи. "В масштабе всех игорных зон чуть меньше 10 процентов - это иностранные гости. После пандемии рост (количества – ред.) иностранцев упал практически до нуля. С 2022 по 2024 год рост посещения иностранцев - двукратный", - сказал Анфиногенов. При этом основной рост наблюдается во Владивостоке, где по итогам 9 месяцев этого года из 560 тысяч гостей – 15% составляют иностранцы. По мнению директора корпорации развития Приморского края Рашида Ибрагимова, причиной послужило восстановление туристического потока Азиатско-Тихоокеанского региона, а также возобновление безвизовых групповых туристических поездок граждан азиатского направления. Так, чаще всего в игорную зону "Приморье" прибывают граждане Китая и Южной Кореи. Как ранее сообщила пресс-служба АИРИС, посещаемость игорных зон в 2024 году составила более 1,223 миллиона человек - рост к прошлому году составляет 34,9%. Речь идёт о трёх игорных зонах: "Красная поляна" в Сочи, "Сибирская монета" в Алтае и "Янтарная" в Калининграде. Данные по игорной зоне "Приморье" во Владивостоке не представлены. Пресс-конференция Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма проходит в Сочи 21 ноября. АИРИС объединила все действующие игорные зоны России — "Приморье", "Сибирская монета", "Янтарная" и "Красная Поляна".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иностранные туристы, казино, игорный бизнес