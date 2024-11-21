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Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны

Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны - 21.11.2024, ПРАЙМ

Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны

Три руководителя фирм были приговорены к тюремным срокам до девяти лет за хищение более 300 миллионов рублей по контрактам с Министерством обороны. Об этом... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T11:27+0300

2024-11-21T11:27+0300

2024-11-21T11:29+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Три руководителя фирм были приговорены к тюремным срокам до девяти лет за хищение более 300 миллионов рублей по контрактам с Министерством обороны. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе СК России.Отмечается, что руководителей коммерческих фирм Вячеслава Шустова, Константина Савостьянова и Сергея Белова признали виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа."Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок девять лет, а Шустов и Белов - на шесть лет каждый", - сказано в сообщении ведомства.Они будут отбывать наказание в колониях общего режима. Арестованное имущество обращено в доход государства.С целью присвоения средств обвиняемые завышали стоимость контрактов и подделывали документы. Расследование проводили следователи Следственного комитета при Государственном военном управлении.

https://1prime.ru/20241108/sk-852692573.html

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россия, ск, хищения