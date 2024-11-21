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СМИ: в Киеве не верят, что решение США по ATACMS станет переломным моментом
СМИ: в Киеве не верят, что решение США по ATACMS станет переломным моментом - 21.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Киеве не верят, что решение США по ATACMS станет переломным моментом
Украинские чиновники не считают, что решение Вашингтона разрешить Киеву бить ракетами ATACMS по российской территории поможет ему кардинально изменить свое... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:05+0300
2024-11-21T14:05+0300
2024-11-21T14:05+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Украинские чиновники не считают, что решение Вашингтона разрешить Киеву бить ракетами ATACMS по российской территории поможет ему кардинально изменить свое положение, говорится в материале издания Politico."Украинские чиновники не считают решение по ATACMS абсолютным переломным моментом", - пишет газета со ссылкой на зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.Ранее украинские СМИ сообщили, что украинская армия нанесла удары по территории России с помощью ракет ATACMS, но эта информация не подтвердилась. Министерство обороны России сообщило, что ВСУ нанесли шесть ударов по Брянской области, в результате которых были сбиты пять ракет и одна повреждена.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это сигналом о желании Запада эскалации конфликта. В Москве также отмечают, что применение западного оружия дальнего радиуса действия в украинском конфликте изменит его суть и создаст угрозы для России.
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Политика, УКРАИНА, США, ракеты ATACMS
СМИ: в Киеве не верят, что решение США по ATACMS станет переломным моментом
Politico: в Киеве не считают, что решение по ATACMS станет переломным моментом
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Украинские чиновники не считают, что решение Вашингтона разрешить Киеву бить ракетами ATACMS по российской территории поможет ему кардинально изменить свое положение, говорится в материале издания Politico.
"Украинские чиновники не считают решение по ATACMS абсолютным переломным моментом", - пишет газета со ссылкой на зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.
Ранее украинские СМИ сообщили, что украинская армия нанесла удары по территории России с помощью ракет ATACMS, но эта информация не подтвердилась. Министерство обороны России сообщило, что ВСУ нанесли шесть ударов по Брянской области, в результате которых были сбиты пять ракет и одна повреждена.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это сигналом о желании Запада эскалации конфликта. В Москве также отмечают, что применение западного оружия дальнего радиуса действия в украинском конфликте изменит его суть и создаст угрозы для России.
Bloomberg: Киев впервые ударил ракетами Storm Shadow вглубь России