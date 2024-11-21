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Китай в октябре купил российского алюминия на $366,5 млн - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Китай в октябре купил российского алюминия на $366,5 млн
Китай в октябре купил российского алюминия на $366,5 млн - 21.11.2024, ПРАЙМ
Китай в октябре купил российского алюминия на $366,5 млн
Китай в октябре приобрел российского алюминия на максимальные с середины зимы 366,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T05:17+0300
2024-11-21T05:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
москва
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Китай в октябре приобрел российского алюминия на максимальные с середины зимы 366,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Поставки российскими компаниями в середине осени выросли за месяц в 1,6 раза, а за год - на 7,5%. Россия осталась главным поставщиком этого металла на местный рынок. Всего Китай закупил за рубежом алюминия на 1,3 миллиарда долларов, нарастив импорт на 14% за месяц. Вторым крупнейшим продавцом была Малайзия (198 миллионов долларов), а тройку лидеров замыкала Япония (104 миллиона). Кроме алюминия, Россия в октябре поставила в Китай никеля на 125,2 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше показателя месяцем ранее. Также удвоился экспорт железа, хотя его стоимость остается небольшой - 21,5 миллиона долларов. А вот продажи меди в Поднебесную, наоборот, сократились на четверть, до 274,2 миллиона долларов.
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россия, мировая экономика, китай, москва, малайзия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, МАЛАЙЗИЯ
05:17 21.11.2024
 
Китай в октябре купил российского алюминия на $366,5 млн

Китай в октябре купил российского алюминия на максимальные с середины зимы $366,5 млн

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Китай в октябре приобрел российского алюминия на максимальные с середины зимы 366,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Поставки российскими компаниями в середине осени выросли за месяц в 1,6 раза, а за год - на 7,5%. Россия осталась главным поставщиком этого металла на местный рынок.
Всего Китай закупил за рубежом алюминия на 1,3 миллиарда долларов, нарастив импорт на 14% за месяц. Вторым крупнейшим продавцом была Малайзия (198 миллионов долларов), а тройку лидеров замыкала Япония (104 миллиона).
Кроме алюминия, Россия в октябре поставила в Китай никеля на 125,2 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше показателя месяцем ранее. Также удвоился экспорт железа, хотя его стоимость остается небольшой - 21,5 миллиона долларов. А вот продажи меди в Поднебесную, наоборот, сократились на четверть, до 274,2 миллиона долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙМОСКВАМАЛАЙЗИЯ
 
 
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