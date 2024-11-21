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Биржевые цены на кофе арабика обновили максимум за 13 лет

Биржевые цены на кофе арабика обновили максимум за 13 лет - 21.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на кофе арабика обновили максимум за 13 лет

Биржевые цены на кофе вида арабика в четверг вновь достигли самых высоких отметок более чем за 13 лет, свидетельствуют данные торгов. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T15:23+0300

2024-11-21T15:23+0300

2024-11-21T15:23+0300

экономика

кофе

биржевые торги

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе вида арабика в четверг вновь достигли самых высоких отметок более чем за 13 лет, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.07 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику растёт на 1,19%, до 2,9597 доллара за фунт. А ранее в ходе торгов показатель максимально поднимался до 2,9733 доллара за фунт, или почти 6555 долларов за тонну - это самое высокое значение с мая 2011 года. Цена январского фьючерса на кофе вида робуста поднимается на 0,52%, до 4825 долларов за тонну. Цена арабики на мировом рынке росла ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, и в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже более чем на 20%. Бразилия, крупнейший производитель зёрен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.

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кофе, биржевые торги