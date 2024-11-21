Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241121/konflikt-852985815.html
Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков
Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков - 21.11.2024, ПРАЙМ
Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков
Российская сторона рассчитывает, что другие страны займут такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Москва, сообщил... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:23+0300
2024-11-21T12:25+0300
политика
дмитрий песков
ядерная угроза
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_3d64f769462b92f59cf15eefbd6318f8.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона рассчитывает, что другие страны займут такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Москва, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Собственно мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта", - отметил Песков в беседе с журналистами. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что Штаты не отрицают возможность обмена ударами ядерными зарядами с сохранением части арсенала для последующего сдерживания своего противника.Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, в свою очередь, назвал такое допущение "устаревшим мышлением Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству".
https://1prime.ru/20241121/ugroza-852982863.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_0049b474176752a7fc26795b3b06a1d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, ядерная угроза, россия
Политика, Дмитрий Песков, ядерная угроза, РОССИЯ
12:23 21.11.2024 (обновлено: 12:25 21.11.2024)
 
Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков

Песков: РФ рассчитывает на ответственную позицию стран по недопущению ядерного конфликта

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона рассчитывает, что другие страны займут такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Москва, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Собственно мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта", - отметил Песков в беседе с журналистами.
Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что Штаты не отрицают возможность обмена ударами ядерными зарядами с сохранением части арсенала для последующего сдерживания своего противника.
Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, в свою очередь, назвал такое допущение "устаревшим мышлением Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству".
Китайский дракон - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
"Устаревшее мышление": в Китае резко ответили Вашингтону на ядерную угрозу
10:46
 
ПолитикаДмитрий Песковядерная угрозаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала