https://1prime.ru/20241121/konflikt-852985815.html
Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков
Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков - 21.11.2024, ПРАЙМ
Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков
Российская сторона рассчитывает, что другие страны займут такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Москва, сообщил... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:23+0300
2024-11-21T12:23+0300
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политика
дмитрий песков
ядерная угроза
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона рассчитывает, что другие страны займут такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Москва, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Собственно мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта", - отметил Песков в беседе с журналистами. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что Штаты не отрицают возможность обмена ударами ядерными зарядами с сохранением части арсенала для последующего сдерживания своего противника.Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, в свою очередь, назвал такое допущение "устаревшим мышлением Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству".
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дмитрий песков, ядерная угроза, россия
Политика, Дмитрий Песков, ядерная угроза, РОССИЯ
Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков
Песков: РФ рассчитывает на ответственную позицию стран по недопущению ядерного конфликта
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона рассчитывает, что другие страны займут такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Москва, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Собственно мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта", - отметил Песков в беседе с журналистами.
Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что Штаты не отрицают возможность обмена ударами ядерными зарядами с сохранением части арсенала для последующего сдерживания своего противника.
Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, в свою очередь, назвал такое допущение "устаревшим мышлением Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству".
"Устаревшее мышление": в Китае резко ответили Вашингтону на ядерную угрозу