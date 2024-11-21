https://1prime.ru/20241121/konflikt-852985815.html

Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков

Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков - 21.11.2024, ПРАЙМ

Ядерная угроза требует ответственной позиции стран, заявил Песков

Российская сторона рассчитывает, что другие страны займут такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Москва, сообщил... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T12:23+0300

2024-11-21T12:23+0300

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политика

дмитрий песков

ядерная угроза

россия

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона рассчитывает, что другие страны займут такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Москва, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Собственно мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта", - отметил Песков в беседе с журналистами. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что Штаты не отрицают возможность обмена ударами ядерными зарядами с сохранением части арсенала для последующего сдерживания своего противника.Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, в свою очередь, назвал такое допущение "устаревшим мышлением Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству".

https://1prime.ru/20241121/ugroza-852982863.html

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дмитрий песков, ядерная угроза, россия