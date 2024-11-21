https://1prime.ru/20241121/konflikt-853004140.html

Владимир Путин выступил с обращением в прямом эфире

Владимир Путин выступил с обращением в прямом эфире - 21.11.2024, ПРАЙМ

Владимир Путин выступил с обращением в прямом эфире

Украинский конфликт приобрел элементы глобального характера после ракетных атак на Курскую и Брянскую области, заявил президент России Владимир Путин в ходе... | 21.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Украинский конфликт приобрел элементы глобального характера после ракетных атак на Курскую и Брянскую области, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к личному составу Вооруженных сил РФ и россиянам, чтобы проинформировать их о событиях в зоне СВО.Глава государства сообщил, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и 21 ноября, в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow британского производства и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях. При этом системы российской ПВО отразили эти атаки, жертв и серьезных разрушений нет, добавил он."С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера", — заявил президент РФ.Он напомнил, что применять дальнобойное оружие по российской территории без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно.Путин подчеркнул, что США, а не Россия, разрушили систему международной безопасности и именно Вашингтон толкает весь мир к глобальному конфликту.Глава государства сообщил, что в ответ на агрессивные действия стран Североатлантического альянса в отношении РФ проводятся испытания в боевых условиях новейшей ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, имеющиеся в мире системы ПВО и создаваемые США системы противоракетной обороны в Европе такие ракеты не перехватывают. "Орешник" атакует цели со скоростью 10 Махов, что составляет 2,5-3 километра в секунду, его испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.По его словам, на территории Украины в городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который и в наши дни производит ракетную технику и иное вооружение.Президент РФ заявил, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для России. При этом Москва по гуманитарным соображениям будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных стран покинуть зоны возможного поражения, сообщил он. Кроме того, глава государства выразил готовность решать спорные вопросы мирными средствами, отметив, что Россия при этом сохраняет готовность к любому развитию событий, на который всегда последует ответ.Он добавил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против нее, и она ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий. Путин порекомендовал серьезно задуматься об этом правящим элитам тех государств, которые вынашивают планы использовать против РФ свои воинские контингенты.

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Заявление Владимира Путина об испытании баллистической ракеты "Орешник" Заявление Владимира Путина об испытании баллистической ракеты "Орешник" 2024-11-21T20:23+0300 true PT7M45S

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россия, владимир путин, сво, украина