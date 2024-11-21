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В Госдуме одобрили поправки о налогообложении криптовалют

В Госдуме одобрили поправки о налогообложении криптовалют - 21.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме одобрили поправки о налогообложении криптовалют

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T17:10+0300

2024-11-21T17:10+0300

2024-11-21T17:10+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют. Согласно поправкам, "доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате осуществления майнинга цифровой валюты, определяются исходя из рыночной котировки такой цифровой валюты на дату признания дохода", говорится в документах. Рыночной котировкой в данном случае признается цена закрытия на иностранной криптобирже. Документ устанавливает требования к таким биржам: объем торгов с цифровой валюты на такой площадке должен превышать 100 миллиардов рублей за соответствующий торговый день, а информация о рыночных котировках цифровой валюты должна размещаться на ее официальном сайте в течение трех лет. А если с одной и той же цифровой валютой сделки совершались через две и более бирж, налогоплательщик сможет сам выбрать рыночную котировку для расчета налога. Доход от реализации цифровой валюты определен как фактическая цена реализации, но не менее рыночной котировки, уменьшенной на 20%. Криптовалюта для целей налогообложения признается имуществом. А доходы от сделок с ней будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами. То есть, если общая сумма всех этих доходов не превысит 2,4 миллиона рублей в год, она будет облагаться НДФЛ по ставке 13%, а сумма доходов выше этой величины – по ставке 15%. Более высоких прогрессивных ставок для этого типа доходов не предусматривается. Операции с криптовалютой, согласно одобренным поправкам, не будут облагаться НДС. Также поправки устанавливают налогообложение майнинга криптовалют. Доход от майнинга определен как "доход, полученный в натуральной форме" и будет облагаться налогом на прибыль. Устанавливается, что майнеры криптовалют не смогут применять упрощенную систему налогообложения, а также систему налогообложения на основе патента. Кроме того, доходы от майнинга на территории России будут считаться доходам от источника в РФ, то есть облагаться налогами в России.

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россия, госдума, рынок криптовалюты