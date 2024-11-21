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"Алроса" намерена сократить фонд оплаты труда на фоне кризиса на рынке
"Алроса" намерена сократить фонд оплаты труда на фоне кризиса на рынке - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Алроса" намерена сократить фонд оплаты труда на фоне кризиса на рынке
"Алроса" на фоне кризиса на рынке алмазов планирует сократить фонд оплаты труда (ФОТ) на 10% и оптимизировать часть персонала, заявил гендиректор компании Павел | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T16:34+0300
2024-11-21T16:34+0300
2024-11-21T16:51+0300
алроса
оплата труда
алмазы
кризис
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" на фоне кризиса на рынке алмазов планирует сократить фонд оплаты труда (ФОТ) на 10% и оптимизировать часть персонала, заявил гендиректор компании Павел Маринычев. "Отрасль сейчас переживает кризис, этот кризис достаточно глубокий... Мы в процессе оптимизации, а попросту сказать сокращения нашего фонда оплаты труда. Это не какое-то глобальное сокращение ФОТа, эти мероприятия, которые мы сейчас производим, направлены на сокращение фонда оплаты труда на 10%", - сказал Маринычев в интервью якутскому телеканалу "Алмазный край".При этом, как он отметил, не подразумевается сокращение десятой доли инженерно-технических работников компании, в первую очередь меры коснутся руководителей, специалистов и служащих. Так, будет введен комплекс мероприятий, в частности таких, как неполный рабочий день и отпуск за свой счет. Часть сотрудников будут уволены, добавил Маринычев."Все эти мероприятия и верстают, и реализуют руководители каждого конкретного актива, потому что нет универсального рецепта для каждого актива... Уменьшится количество заместителей генерального директора, уменьшится количество советников, оптимизируется фонд оплаты труда, включая генерального директора", - сказал гендиректор "Алросы".Компания посмотрела на смету в 2025 году и постаралась сохранить все ключевые направления, которые необходимы для выполнения планов, в том числе для оптимизации была уменьшена активность по ряду инвестиционных проектов, отметил он. "Мы посмотрели тот объем горной массы, который мы можем уменьшить в 2025 году без каких-либо серьезных последствий для плана производства следующих лет. От этого показателя - от показателя горной массы - идут и расходы, связанные на ее переработку", - добавил Маринычев."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.
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алроса, оплата труда, алмазы, кризис
Алроса, оплата труда, алмазы, кризис
"Алроса" намерена сократить фонд оплаты труда на фоне кризиса на рынке
"Алроса" на фоне кризиса на рынке алмазов планирует сократить фонд оплаты труда на 10%
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" на фоне кризиса на рынке алмазов планирует сократить фонд оплаты труда (ФОТ) на 10% и оптимизировать часть персонала, заявил гендиректор компании Павел Маринычев.
"Отрасль сейчас переживает кризис, этот кризис достаточно глубокий... Мы в процессе оптимизации, а попросту сказать сокращения нашего фонда оплаты труда. Это не какое-то глобальное сокращение ФОТа, эти мероприятия, которые мы сейчас производим, направлены на сокращение фонда оплаты труда на 10%", - сказал Маринычев в интервью якутскому телеканалу "Алмазный край".
При этом, как он отметил, не подразумевается сокращение десятой доли инженерно-технических работников компании, в первую очередь меры коснутся руководителей, специалистов и служащих. Так, будет введен комплекс мероприятий, в частности таких, как неполный рабочий день и отпуск за свой счет. Часть сотрудников будут уволены, добавил Маринычев.
"Все эти мероприятия и верстают, и реализуют руководители каждого конкретного актива, потому что нет универсального рецепта для каждого актива... Уменьшится количество заместителей генерального директора, уменьшится количество советников, оптимизируется фонд оплаты труда, включая генерального директора", - сказал гендиректор "Алросы".
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Компания посмотрела на смету в 2025 году и постаралась сохранить все ключевые направления, которые необходимы для выполнения планов, в том числе для оптимизации была уменьшена активность по ряду инвестиционных проектов, отметил он. "Мы посмотрели тот объем горной массы, который мы можем уменьшить в 2025 году без каких-либо серьезных последствий для плана производства следующих лет. От этого показателя - от показателя горной массы - идут и расходы, связанные на ее переработку", - добавил Маринычев.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.