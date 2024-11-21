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"Алроса" намерена сократить фонд оплаты труда на фоне кризиса на рынке - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Алроса" намерена сократить фонд оплаты труда на фоне кризиса на рынке
"Алроса" намерена сократить фонд оплаты труда на фоне кризиса на рынке - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Алроса" намерена сократить фонд оплаты труда на фоне кризиса на рынке
"Алроса" на фоне кризиса на рынке алмазов планирует сократить фонд оплаты труда (ФОТ) на 10% и оптимизировать часть персонала, заявил гендиректор компании Павел | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T16:34+0300
2024-11-21T16:51+0300
алроса
оплата труда
алмазы
кризис
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" на фоне кризиса на рынке алмазов планирует сократить фонд оплаты труда (ФОТ) на 10% и оптимизировать часть персонала, заявил гендиректор компании Павел Маринычев. "Отрасль сейчас переживает кризис, этот кризис достаточно глубокий... Мы в процессе оптимизации, а попросту сказать сокращения нашего фонда оплаты труда. Это не какое-то глобальное сокращение ФОТа, эти мероприятия, которые мы сейчас производим, направлены на сокращение фонда оплаты труда на 10%", - сказал Маринычев в интервью якутскому телеканалу "Алмазный край".При этом, как он отметил, не подразумевается сокращение десятой доли инженерно-технических работников компании, в первую очередь меры коснутся руководителей, специалистов и служащих. Так, будет введен комплекс мероприятий, в частности таких, как неполный рабочий день и отпуск за свой счет. Часть сотрудников будут уволены, добавил Маринычев."Все эти мероприятия и верстают, и реализуют руководители каждого конкретного актива, потому что нет универсального рецепта для каждого актива... Уменьшится количество заместителей генерального директора, уменьшится количество советников, оптимизируется фонд оплаты труда, включая генерального директора", - сказал гендиректор "Алросы".Компания посмотрела на смету в 2025 году и постаралась сохранить все ключевые направления, которые необходимы для выполнения планов, в том числе для оптимизации была уменьшена активность по ряду инвестиционных проектов, отметил он. "Мы посмотрели тот объем горной массы, который мы можем уменьшить в 2025 году без каких-либо серьезных последствий для плана производства следующих лет. От этого показателя - от показателя горной массы - идут и расходы, связанные на ее переработку", - добавил Маринычев."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.
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алроса, оплата труда, алмазы, кризис
Алроса, оплата труда, алмазы, кризис
16:34 21.11.2024 (обновлено: 16:51 21.11.2024)
 
"Алроса" намерена сократить фонд оплаты труда на фоне кризиса на рынке

"Алроса" на фоне кризиса на рынке алмазов планирует сократить фонд оплаты труда на 10%

© АЛРОСААлмаз-матрешка
Алмаз-матрешка
© АЛРОСА
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" на фоне кризиса на рынке алмазов планирует сократить фонд оплаты труда (ФОТ) на 10% и оптимизировать часть персонала, заявил гендиректор компании Павел Маринычев.
"Отрасль сейчас переживает кризис, этот кризис достаточно глубокий... Мы в процессе оптимизации, а попросту сказать сокращения нашего фонда оплаты труда. Это не какое-то глобальное сокращение ФОТа, эти мероприятия, которые мы сейчас производим, направлены на сокращение фонда оплаты труда на 10%", - сказал Маринычев в интервью якутскому телеканалу "Алмазный край".
При этом, как он отметил, не подразумевается сокращение десятой доли инженерно-технических работников компании, в первую очередь меры коснутся руководителей, специалистов и служащих. Так, будет введен комплекс мероприятий, в частности таких, как неполный рабочий день и отпуск за свой счет. Часть сотрудников будут уволены, добавил Маринычев.
"Все эти мероприятия и верстают, и реализуют руководители каждого конкретного актива, потому что нет универсального рецепта для каждого актива... Уменьшится количество заместителей генерального директора, уменьшится количество советников, оптимизируется фонд оплаты труда, включая генерального директора", - сказал гендиректор "Алросы".
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Компания посмотрела на смету в 2025 году и постаралась сохранить все ключевые направления, которые необходимы для выполнения планов, в том числе для оптимизации была уменьшена активность по ряду инвестиционных проектов, отметил он. "Мы посмотрели тот объем горной массы, который мы можем уменьшить в 2025 году без каких-либо серьезных последствий для плана производства следующих лет. От этого показателя - от показателя горной массы - идут и расходы, связанные на ее переработку", - добавил Маринычев.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.
 
Алросаоплата трудаалмазыкризис
 
 
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