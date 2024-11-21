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"Яндекс Карты" научились строить "зимние" маршруты

"Яндекс Карты" научились строить "зимние" маршруты - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Карты" научились строить "зимние" маршруты

Специальные маршруты для суровых российских зим появились в "Яндекс Картах": сервис научился строить маршруты с учетом теплых остановок транспорта, отмеченных... | 21.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-21T11:32+0300

яндекс

зима

общественный транспорт

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Специальные маршруты для суровых российских зим появились в "Яндекс Картах": сервис научился строить маршруты с учетом теплых остановок транспорта, отмеченных на карте специальным значком подогрева, сообщили в пресс-службе сервиса. "В "Яндекс Картах" появились специальные маршруты для регионов России с суровыми зимами. Они строятся с учетом отапливаемых остановок и позволяют меньше мерзнуть в ожидании общественного транспорта. В приложении такие маршруты называются комфортными и отмечены значком подогрева", - говорится в сообщении. Новые комфортные маршруты доступны для жителей Югры, ЯНАО, Якутии, Чукотки, Красноярского края, Омской и Мурманской областей, сейчас на "Картах" отмечены более 600 отапливаемых остановок в этих регионах. Кроме того, теперь в приложении можно проверить, есть ли отопление на конкретной остановке: в ее карточке будет пометка "Отапливается". "Чтобы построить комфортный маршрут, "Карты" анализируют исторические данные о температуре, расстояние до отапливаемой остановки и время ожидания транспорта. Если получится найти вариант пути, который позволит дольше оставаться в тепле, он будет первым в списке. Такой маршрут может занимать немного больше времени, но позволит пользователям добраться до точки назначения в тепле", - добавляют в сервисе. В конце сентября в "Яндекс Картах" появилась возможность строить маршруты внутри зданий, функция доступна для вокзалов, аэропортов и популярных торговых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. А в конце августа сервис начал отображать загруженность ресторанов, библиотек, музеев, зоопарков, МФЦ и других организаций по всей России в течение дня.

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яндекс, зима, общественный транспорт