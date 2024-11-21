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В ВСУ пожаловались на бракованные мины
В ВСУ пожаловались на бракованные мины - 21.11.2024, ПРАЙМ
В ВСУ пожаловались на бракованные мины
Украинские военные пожаловались на некачественную партию мин калибра 120 мм производства государственного концерна "Укроборонпром", сообщает ТСН. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:31+0300
2024-11-21T12:31+0300
2024-11-21T12:31+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные пожаловались на некачественную партию мин калибра 120 мм производства государственного концерна "Укроборонпром", сообщает ТСН."Военные жалуются на некачественную партию 120-миллиметровых мин производства "Укроборонпрома". На фронте уже получили приказ изъять эти мины, потому что работа с такими боеприпасами — риск для самих минометчиков в первую очередь", - сказано в сообщении.В видео, опубликованном телеканалом ТСН, показаны позиции украинских военных на Кураховском направлении, где некачественные мини начинают гореть и падать рядом с минометами после выстрела. Тем не менее, военное командование винит в инцидентах самих бойцов.Ранее "Укроборонпром" сообщил о начале производства различных снарядов и о планах по сотрудничеству с шестью странами НАТО в области тяжелого вооружения и военной техники.
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Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, мины
В ВСУ пожаловались на бракованные мины
ТСН: украинские военные пожаловались на бракованные мины от "Укроборонпрома"
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные пожаловались на некачественную партию мин калибра 120 мм производства государственного концерна "Укроборонпром", сообщает ТСН.
"Военные жалуются на некачественную партию 120-миллиметровых мин производства "Укроборонпрома". На фронте уже получили приказ изъять эти мины, потому что работа с такими боеприпасами — риск для самих минометчиков в первую очередь", - сказано в сообщении.
В видео, опубликованном телеканалом ТСН, показаны позиции украинских военных на Кураховском направлении, где некачественные мини начинают гореть и падать рядом с минометами после выстрела. Тем не менее, военное командование винит в инцидентах самих бойцов.
Ранее "Укроборонпром" сообщил о начале производства различных снарядов и о планах по сотрудничеству с шестью странами НАТО в области тяжелого вооружения и военной техники.
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