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Молдавия получит доступ к финансовой помощи от МВФ
Молдавия получит доступ к финансовой помощи от МВФ - 21.11.2024, ПРАЙМ
Молдавия получит доступ к финансовой помощи от МВФ
Парламент Молдавии одобрил во втором чтении получение финансовой помощи от Международного валютного фонда на общую сумму в 150 миллионов долларов, сообщила... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T23:11+0300
2024-11-21T23:11+0300
2024-11-21T23:11+0300
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КИШИНЕВ, 21 ноя - ПРАЙМ. Парламент Молдавии одобрил во втором чтении получение финансовой помощи от Международного валютного фонда на общую сумму в 150 миллионов долларов, сообщила пресс-служба законодательного органа республики. "Молдавия получит дополнительную финансовую помощь от Международного валютного фонда. Средства будут предоставлены через Механизм расширенного финансирования (EFF) и Расширенный механизм кредитования (ECF), а деньги будут направлены на покрытие потребностей госбюджета. Законопроекты, предусматривающие это, одобрены парламентом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Речь идет об общей сумме в 150 миллионов долларов. Срок погашения кредита составит десять лет, а процентная ставка будет плавающей. Общая сумма заемных средств в рамках программы составит около 810 миллионов долларов. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
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молдавия, мвф, финансовая помощь
Экономика, МОЛДАВИЯ, МВФ, финансовая помощь
Молдавия получит доступ к финансовой помощи от МВФ
Молдавия получит доступ к финансовой помощи от МВФ на сумму в 150 млн долларов
КИШИНЕВ, 21 ноя - ПРАЙМ. Парламент Молдавии одобрил во втором чтении получение финансовой помощи от Международного валютного фонда на общую сумму в 150 миллионов долларов, сообщила пресс-служба законодательного органа республики.
"Молдавия получит дополнительную финансовую помощь от Международного валютного фонда. Средства будут предоставлены через Механизм расширенного финансирования (EFF) и Расширенный механизм кредитования (ECF), а деньги будут направлены на покрытие потребностей госбюджета. Законопроекты, предусматривающие это, одобрены парламентом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Речь идет об общей сумме в 150 миллионов долларов. Срок погашения кредита составит десять лет, а процентная ставка будет плавающей. Общая сумма заемных средств в рамках программы составит около 810 миллионов долларов.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
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