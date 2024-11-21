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Индекс Мосбиржи отреагировал повышенной волатильностью на заявление Путина

Индекс Мосбиржи отреагировал повышенной волатильностью на заявление Путина - 21.11.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи отреагировал повышенной волатильностью на заявление Путина

Индекс Московской биржи на вечерних торгах отреагировал повышенной волатильностью на заявление президента России Владимира Путина, следует из данных торгов. | 21.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи на вечерних торгах отреагировал повышенной волатильностью на заявление президента России Владимира Путина, следует из данных торгов.В четверг Путин обратился к личному составу Вооруженных сил РФ и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО после применения по территории России дальнобойного оружия западного производства.После заявления президента рублевый индекс Мосбиржи продемонстрировал высокую волатильность, меняясь в диапазоне 2 551,16-2 583,98 пунктов. К 21.17 мск индекс снижался на 0,44% - до 2 585,49 пункта.С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи понизился на 1,09%, до 2 568,6 пункта.

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биржевые торги, индекс мосбиржи, владимир путин, заявление