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Индекс Мосбиржи отреагировал повышенной волатильностью на заявление Путина
Индекс Мосбиржи отреагировал повышенной волатильностью на заявление Путина - 21.11.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи отреагировал повышенной волатильностью на заявление Путина
Индекс Московской биржи на вечерних торгах отреагировал повышенной волатильностью на заявление президента России Владимира Путина, следует из данных торгов. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T21:18+0300
2024-11-21T21:18+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи на вечерних торгах отреагировал повышенной волатильностью на заявление президента России Владимира Путина, следует из данных торгов.В четверг Путин обратился к личному составу Вооруженных сил РФ и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО после применения по территории России дальнобойного оружия западного производства.После заявления президента рублевый индекс Мосбиржи продемонстрировал высокую волатильность, меняясь в диапазоне 2 551,16-2 583,98 пунктов. К 21.17 мск индекс снижался на 0,44% - до 2 585,49 пункта.С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи понизился на 1,09%, до 2 568,6 пункта.
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биржевые торги, индекс мосбиржи, владимир путин, заявление
Экономика, биржевые торги, индекс Мосбиржи, Владимир Путин, заявление
Индекс Мосбиржи отреагировал повышенной волатильностью на заявление Путина
Индекс Мосбиржи продемонстрировал высокую волатильность на фоне заявления Путин
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи на вечерних торгах отреагировал повышенной волатильностью на заявление президента России Владимира Путина, следует из данных торгов.
В четверг Путин обратился к личному составу Вооруженных сил РФ и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО после применения по территории России дальнобойного оружия западного производства.
После заявления президента рублевый индекс Мосбиржи продемонстрировал высокую волатильность, меняясь в диапазоне 2 551,16-2 583,98 пунктов. К 21.17 мск индекс снижался на 0,44% - до 2 585,49 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи понизился на 1,09%, до 2 568,6 пункта.
Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга