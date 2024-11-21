https://1prime.ru/20241121/moshenniki-852960235.html
Мошенники начали дарить подарки жертвам: зачем они это делают
Мошенники начали дарить подарки жертвам: зачем они это делают - 21.11.2024, ПРАЙМ
Мошенники начали дарить подарки жертвам: зачем они это делают
Мошенники вынуждены изобретать все новые способы подобраться к чужим финансам. Очередные схемы требуют затрат даже от самих злоумышленников. Об этом рассказал... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T02:02+0300
2024-11-21T02:02+0300
2024-11-21T02:02+0300
мошенничество
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мошенники вынуждены изобретать все новые способы подобраться к чужим финансам. Очередные схемы требуют затрат даже от самих злоумышленников. Об этом рассказал агентству "Прайм" Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.Так, аферисты высылают потенциальной жертве небольшой подарок, например, цветы через службу доставки. А взамен просят просто назвать смс-код, подтверждающий получение.На первый взгляд, ситуация выглядит безобидно, ведь человек даже получает подарок."Но опасность кроется как раз в этом смс-сообщении. На самом деле это код либо из банковского приложения, либо из госуслуг или подобной организации. С помощью него мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя, чтобы списать деньги, взять на его имя кредит или совершить прочие махинации", - объясняет специалист.Нужно помнить, что если вы сами ничего не заказывали, то и подтверждать доставку вы не обязаны. Если покупатель — другой человек, то и доставка не может быть привязана к вашему номеру телефона, говорит эксперт.В любом случае нельзя предоставлять никакую информацию, включая смс-коды, неизвестным лицам, кем бы они ни представились.
https://1prime.ru/20241116/moshenniki-852864178.html
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эксклюзив, мошенничество, мошенники, мошеннические схемы
Мошенничество, Эксклюзив, мошенничество, мошенники, мошеннические схемы
Мошенники начали дарить подарки жертвам: зачем они это делают
Эксперт Бастрыкин: мошенники дарят жертвам подарки и просят назвать смс-код
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мошенники вынуждены изобретать все новые способы подобраться к чужим финансам. Очередные схемы требуют затрат даже от самих злоумышленников. Об этом рассказал агентству "Прайм" Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.
Так, аферисты высылают потенциальной жертве небольшой подарок, например, цветы через службу доставки. А взамен просят просто назвать смс-код, подтверждающий получение.
На первый взгляд, ситуация выглядит безобидно, ведь человек даже получает подарок.
"Но опасность кроется как раз в этом смс-сообщении. На самом деле это код либо из банковского приложения, либо из госуслуг или подобной организации. С помощью него мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя, чтобы списать деньги, взять на его имя кредит или совершить прочие махинации", - объясняет специалист.
Нужно помнить, что если вы сами ничего не заказывали, то и подтверждать доставку вы не обязаны. Если покупатель — другой человек, то и доставка не может быть привязана к вашему номеру телефона, говорит эксперт.
В любом случае нельзя предоставлять никакую информацию, включая смс-коды, неизвестным лицам, кем бы они ни представились.
Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана