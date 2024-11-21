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Президент Израиля назвал решение МУС по Нетаньяху "черным днем" правосудия
Президент Израиля назвал решение МУС по Нетаньяху "черным днем" правосудия - 21.11.2024, ПРАЙМ
Президент Израиля назвал решение МУС по Нетаньяху "черным днем" правосудия
Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T16:03+0300
2024-11-21T16:03+0300
2024-11-21T16:05+0300
мус
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ.Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта "черным днем" для правосудия."Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище...", - подчеркнул Герцог в соцсети X.Он также отметил, что с принятием этого решения МУС выбрал "сторону террора и зла вместо демократии и свободы", а также сделал из системы правосудия живой щит перед преступлениями палестинского движения ХАМАС.
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мус, израиль, биньямин нетаньяху
МУС, ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху
Президент Израиля назвал решение МУС по Нетаньяху "черным днем" правосудия
Герцог: МУС выбрал "сторону террора и зла вместо демократии и свободы"
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ.Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта "черным днем" для правосудия.
"Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище...", - подчеркнул Герцог в соцсети X.
Он также отметил, что с принятием этого решения МУС выбрал "сторону террора и зла вместо демократии и свободы", а также сделал из системы правосудия живой щит перед преступлениями палестинского движения ХАМАС.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху