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МВФ намерен от себя предоставить финансовую помощь Киеву в 2025 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ намерен от себя предоставить финансовую помощь Киеву в 2025 году
МВФ намерен от себя предоставить финансовую помощь Киеву в 2025 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
МВФ намерен от себя предоставить финансовую помощь Киеву в 2025 году
Международный валютный фонд (МВФ) намерен предоставить Украине 2,7 миллиарда долларов в 2025 году, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T19:06+0300
2024-11-21T19:06+0300
экономика
мвф
поддержка украины
финансовая помощь для украины
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) намерен предоставить Украине 2,7 миллиарда долларов в 2025 году, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Я могу сообщить, что со стороны МВФ мы ожидаем выделить 2,7 миллиарда долларов США в 2025-м", - ответила она на брифинге на вопрос РИА Новости, сколько денег МВФ планирует направить Украине в 2025 году от себя и сколько в качестве посредника от доноров. По словам Козак, фонд пока не может сообщить общий объем внешнего финансирования, который потребуется Украине в 2025 году и какая часть от этих средств будет выделена Киеву донорами через МВФ в качестве посредника, добавив, что такая оценка ожидается в ближайшие недели. Ранее МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов. Окончательное решение руководства фонда по этому вопросу ожидается в ближайшие недели. В случае одобрения совокупный объем средств, которые Киев получит от МВФ в рамках действующей программы кредитования, достигнет 9,8 миллиарда долларов США. Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов.Козак также заявила, что МВФ пока не знает, будет ли выступать проводником денег Украине в рамках займа со стороны "Большой семерки" (G7) с погашением доходами от замороженных суверенных активов России."У меня нет дополнительной информации, которую я могу предоставить вам в настоящее время", - сообщила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя возможное участие МВФ в передаче Украине части денег из займа G7.Козак указала, что "условия различных компонентов инициативы" все еще финализируются.В октябре главы минфинов G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Кроме того, Козак отметила, что МВФ считает преждевременным говорить о возможном пересмотре США финансовой поддержки Украины при администрации избранного американского президента Дональда Трампа."По вопросам потенциальных изменений в политике, я бы сказала, что будет слишком рано и преждевременно рассуждать об этом", - ответила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя возможность пересмотра будущей администрацией Трампа финансовой поддержки Украины.Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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мвф, поддержка украины, финансовая помощь для украины
Экономика, МВФ, поддержка Украины, финансовая помощь для Украины
19:06 21.11.2024
 
МВФ намерен от себя предоставить финансовую помощь Киеву в 2025 году

МВФ намерен от себя предоставить Украине 2,7 млрд долларов в 2025 году

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) намерен предоставить Украине 2,7 миллиарда долларов в 2025 году, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Я могу сообщить, что со стороны МВФ мы ожидаем выделить 2,7 миллиарда долларов США в 2025-м", - ответила она на брифинге на вопрос РИА Новости, сколько денег МВФ планирует направить Украине в 2025 году от себя и сколько в качестве посредника от доноров.
По словам Козак, фонд пока не может сообщить общий объем внешнего финансирования, который потребуется Украине в 2025 году и какая часть от этих средств будет выделена Киеву донорами через МВФ в качестве посредника, добавив, что такая оценка ожидается в ближайшие недели.
Ранее МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов. Окончательное решение руководства фонда по этому вопросу ожидается в ближайшие недели.
В случае одобрения совокупный объем средств, которые Киев получит от МВФ в рамках действующей программы кредитования, достигнет 9,8 миллиарда долларов США.
Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов.
Козак также заявила, что МВФ пока не знает, будет ли выступать проводником денег Украине в рамках займа со стороны "Большой семерки" (G7) с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
"У меня нет дополнительной информации, которую я могу предоставить вам в настоящее время", - сообщила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя возможное участие МВФ в передаче Украине части денег из займа G7.
Козак указала, что "условия различных компонентов инициативы" все еще финализируются.
В октябре главы минфинов G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Кроме того, Козак отметила, что МВФ считает преждевременным говорить о возможном пересмотре США финансовой поддержки Украины при администрации избранного американского президента Дональда Трампа.
"По вопросам потенциальных изменений в политике, я бы сказала, что будет слишком рано и преждевременно рассуждать об этом", - ответила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя возможность пересмотра будущей администрацией Трампа финансовой поддержки Украины.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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