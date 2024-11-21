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В ГД одобрили переход покупателей медных полуфабрикатов на уплату НДС

В ГД одобрили переход покупателей медных полуфабрикатов на уплату НДС - 21.11.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили переход покупателей медных полуфабрикатов на уплату НДС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект о переносе с 1 июля 2025 года обязанности исчисления и уплаты НДС при реализации... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T17:53+0300

2024-11-21T17:53+0300

2024-11-21T17:53+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект о переносе с 1 июля 2025 года обязанности исчисления и уплаты НДС при реализации медных полуфабрикатов на покупателей – производителей кабельной-проводниковой продукции. Документ предусматривает, что при реализации медных полуфабрикатов налоговая база по НДС будет определяться налоговыми агентами, которыми признаются их покупатели (получатели), включенные в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции. Речь идет о случаях, когда продавцами выступают организации или индивидуальные предприниматели, не включенные в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции либо в перечень производителей медных полуфабрикатов. Эти перечни должен будет определить Минпромторг совместно с Федеральной налоговой службой в порядке, установленном правительством РФ. Перечни будут размещены на сайте Минпромторга. Под медными полуфабрикатами в законопроекте понимаются любые товары, содержащие медь и используемые для производства кабельно-проводниковой продукции (в том числе после дополнительной обработки, переработки или иной трансформации), за исключением лома и отходов цветных металлов. Перенос обязанности исчислять и уплачивать НДС на покупателей – производителей кабельной-проводниковой продукции - создаст условия для устранения экономической заинтересованности недобросовестных налогоплательщиков - продавцов медных полуфабрикатов - в применении схем уклонения от уплаты НДС. Это, в свою очередь, позволит исключить риски споров между производителями кабельной-проводниковой продукции и налоговыми органами, сказано в пояснительной записке. Первоначальная редакция предполагала вступление закона в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Одна из поддержанных комитетом поправок переносит начало действия закона на 1 июля 2025 года. Один из авторов законопроекта, депутат Андрей Луговой (ЛДПР) ранее говорил, что в этой сфере сохраняются риски уклонения от уплаты НДС, о чем свидетельствуют многочисленные обращения представителей бизнеса. Продавцами медных полуфабрикатов, как правило, выступают не производители, а лица, которые заказывают их производство на давальческой основе, и зачастую их основная цель - неуплата налога. В результате налоговые органы предъявляют претензии к заводам, производящим кабельно-проводниковую продукцию из медных полуфабрикатов, приобретенных у таких недобросовестных продавцов.

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россия, госдума, ндс, медь