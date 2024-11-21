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В ООН прокомментировали заявление Путина об испытании ракеты "Орешник" - 21.11.2024, ПРАЙМ
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В ООН прокомментировали заявление Путина об испытании ракеты "Орешник"
В ООН прокомментировали заявление Путина об испытании ракеты "Орешник" - 21.11.2024, ПРАЙМ
В ООН прокомментировали заявление Путина об испытании ракеты "Орешник"
Офис генерального секретаря ООН призывает Москву и Киев к срочным шагам по деэскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге представитель генсека организации... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T22:09+0300
2024-11-21T22:09+0300
политика
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россия
генсек
владимир путин
украина
конфликт
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ООН, 21 ноя – ПРАЙМ. Офис генерального секретаря ООН призывает Москву и Киев к срочным шагам по деэскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Комментируя слова президента России Владимира Путина о проведенном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник", а также о том, что РФ считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют применять свое оружие против России, Дюжаррик сказал, что "все это идет в неправильном направлении". Он также назвал "тревожным" такое развитие событий. По его словам в офисе генсека ООН хотят, "чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры". "И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью", заключил Дюжаррик.
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оон, россия, генсек, владимир путин, украина, конфликт
Политика, ООН, РОССИЯ, Генсек, Владимир Путин, УКРАИНА, конфликт
22:09 21.11.2024
 
В ООН прокомментировали заявление Путина об испытании ракеты "Орешник"

В ООН призвали РФ и Украину к срочным шагам по деэскалации после слов Путина

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк# Здание ООН в Нью-Йорке
# Здание ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ООН, 21 ноя – ПРАЙМ. Офис генерального секретаря ООН призывает Москву и Киев к срочным шагам по деэскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Комментируя слова президента России Владимира Путина о проведенном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник", а также о том, что РФ считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют применять свое оружие против России, Дюжаррик сказал, что "все это идет в неправильном направлении". Он также назвал "тревожным" такое развитие событий.
По его словам в офисе генсека ООН хотят, "чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры".
"И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью", заключил Дюжаррик.
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ПолитикаООНРОССИЯГенсекВладимир ПутинУКРАИНАконфликт
 
 
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