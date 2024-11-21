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В ООН прокомментировали заявление Путина об испытании ракеты "Орешник"

В ООН прокомментировали заявление Путина об испытании ракеты "Орешник" - 21.11.2024, ПРАЙМ

В ООН прокомментировали заявление Путина об испытании ракеты "Орешник"

Офис генерального секретаря ООН призывает Москву и Киев к срочным шагам по деэскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге представитель генсека организации... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T22:09+0300

2024-11-21T22:09+0300

2024-11-21T22:09+0300

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ООН, 21 ноя – ПРАЙМ. Офис генерального секретаря ООН призывает Москву и Киев к срочным шагам по деэскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Комментируя слова президента России Владимира Путина о проведенном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник", а также о том, что РФ считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют применять свое оружие против России, Дюжаррик сказал, что "все это идет в неправильном направлении". Он также назвал "тревожным" такое развитие событий. По его словам в офисе генсека ООН хотят, "чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры". "И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью", заключил Дюжаррик.

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оон, россия, генсек, владимир путин, украина, конфликт