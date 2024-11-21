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Родители могут получить право проверять операции на счетах детей до 18 лет

Родители могут получить право проверять операции на счетах детей до 18 лет - 21.11.2024, ПРАЙМ

Родители могут получить право проверять операции на счетах детей до 18 лет

В России родители могут получить право получать справки и выписки по счетам и вкладам, которые открывают в банках их несовершеннолетние дети, сообщил начальник... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T15:43+0300

2024-11-21T15:43+0300

2024-11-21T15:45+0300

банковские переводы

несовершеннолетние

родители

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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. В России родители могут получить право получать справки и выписки по счетам и вкладам, которые открывают в банках их несовершеннолетние дети, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев. Он пояснил, что Генпрокуратура предложила ряд поправок в российское законодательство, касающиеся, в частности, защиты несовершеннолетних от преступного влияния и финансовых рисков. "Второй (законопроект - ред.), который вносит изменения в статью 26-ю федерального закона о банках и банковской деятельности, регламентирует право родителей получать справки по счетам и вкладам своих детей (несовершеннолетних – ред.)… Родители не могут эффективно контролировать, как их дети оформляют и используют банковские карты. Главной целью этих инициатив (является – ред.) защита несовершеннолетних от мошеннических схем, кредитных обязательств и вовлечения в противоправные действия", - сказал Кипкаев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию мошенническим действиям в цифровую эпоху. Согласно действующей редакции Гражданского кодекса, несовершеннолетние начиная с 14 лет вправе самостоятельно (без согласия родителей, усыновителей и попечителей) совершать некоторые сделки, в том числе открывать вклады в банках. Летом правительство России в целом поддержало инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Кипкаев, ссылаясь на данные Росфинмониторинга, пояснил, что в 2023-2024 годах около 170 тысяч подростков стали участниками сомнительных финансовых операций. А общая сумма таких сделок превысила 75 миллиардов рублей. В каждой из них использовались платежные финансовые инструменты, оформленные на несовершеннолетних.

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банковские переводы, несовершеннолетние, родители