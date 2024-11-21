Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Родители могут получить право проверять операции на счетах детей до 18 лет - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241121/operatsii-852993713.html
Родители могут получить право проверять операции на счетах детей до 18 лет
Родители могут получить право проверять операции на счетах детей до 18 лет - 21.11.2024, ПРАЙМ
Родители могут получить право проверять операции на счетах детей до 18 лет
В России родители могут получить право получать справки и выписки по счетам и вкладам, которые открывают в банках их несовершеннолетние дети, сообщил начальник... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T15:43+0300
2024-11-21T15:45+0300
банковские переводы
несовершеннолетние
родители
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/17/832951781_0:97:3077:1828_1920x0_80_0_0_f019c3630f5517e3fd3daf9bf9848c6a.jpg
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. В России родители могут получить право получать справки и выписки по счетам и вкладам, которые открывают в банках их несовершеннолетние дети, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев. Он пояснил, что Генпрокуратура предложила ряд поправок в российское законодательство, касающиеся, в частности, защиты несовершеннолетних от преступного влияния и финансовых рисков. "Второй (законопроект - ред.), который вносит изменения в статью 26-ю федерального закона о банках и банковской деятельности, регламентирует право родителей получать справки по счетам и вкладам своих детей (несовершеннолетних – ред.)… Родители не могут эффективно контролировать, как их дети оформляют и используют банковские карты. Главной целью этих инициатив (является – ред.) защита несовершеннолетних от мошеннических схем, кредитных обязательств и вовлечения в противоправные действия", - сказал Кипкаев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию мошенническим действиям в цифровую эпоху. Согласно действующей редакции Гражданского кодекса, несовершеннолетние начиная с 14 лет вправе самостоятельно (без согласия родителей, усыновителей и попечителей) совершать некоторые сделки, в том числе открывать вклады в банках. Летом правительство России в целом поддержало инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Кипкаев, ссылаясь на данные Росфинмониторинга, пояснил, что в 2023-2024 годах около 170 тысяч подростков стали участниками сомнительных финансовых операций. А общая сумма таких сделок превысила 75 миллиардов рублей. В каждой из них использовались платежные финансовые инструменты, оформленные на несовершеннолетних.
https://1prime.ru/20241121/uscherb-852991389.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/17/832951781_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_8485ba44dc2d92be9b00a2d1bed0242a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банковские переводы, несовершеннолетние, родители
банковские переводы, несовершеннолетние, Родители
15:43 21.11.2024 (обновлено: 15:45 21.11.2024)
 
Родители могут получить право проверять операции на счетах детей до 18 лет

Кипкаев: родителям дадут право проверять операции на счетах несовершеннолетних детей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУчастники благотворительной программы "Поезд надежды" с усыновленным мальчиком в салоне автобуса перед отъездом в аэропорт Иркутска.
Участники благотворительной программы Поезд надежды с усыновленным мальчиком в салоне автобуса перед отъездом в аэропорт Иркутска. - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. В России родители могут получить право получать справки и выписки по счетам и вкладам, которые открывают в банках их несовершеннолетние дети, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев.
Он пояснил, что Генпрокуратура предложила ряд поправок в российское законодательство, касающиеся, в частности, защиты несовершеннолетних от преступного влияния и финансовых рисков.
"Второй (законопроект - ред.), который вносит изменения в статью 26-ю федерального закона о банках и банковской деятельности, регламентирует право родителей получать справки по счетам и вкладам своих детей (несовершеннолетних – ред.)… Родители не могут эффективно контролировать, как их дети оформляют и используют банковские карты. Главной целью этих инициатив (является – ред.) защита несовершеннолетних от мошеннических схем, кредитных обязательств и вовлечения в противоправные действия", - сказал Кипкаев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию мошенническим действиям в цифровую эпоху.
Согласно действующей редакции Гражданского кодекса, несовершеннолетние начиная с 14 лет вправе самостоятельно (без согласия родителей, усыновителей и попечителей) совершать некоторые сделки, в том числе открывать вклады в банках.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Эксперты оценили ущерб от IT-преступников в России в 2024 году
14:53
Летом правительство России в целом поддержало инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей.
Кипкаев, ссылаясь на данные Росфинмониторинга, пояснил, что в 2023-2024 годах около 170 тысяч подростков стали участниками сомнительных финансовых операций. А общая сумма таких сделок превысила 75 миллиардов рублей. В каждой из них использовались платежные финансовые инструменты, оформленные на несовершеннолетних.
 
банковские переводынесовершеннолетниеРодители
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала