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Медведев опубликовал видео применения ракеты "Орешник"
Медведев опубликовал видео применения ракеты "Орешник" - 21.11.2024, ПРАЙМ
Медведев опубликовал видео применения ракеты "Орешник"
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после заявления президента РФ Владимира Путина о применении новейшей ракеты... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T22:18+0300
2024-11-21T22:18+0300
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владимир путин
ракетный удар
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после заявления президента РФ Владимира Путина о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" опубликовал соцсети X видео удара. "Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!", — гласит подпись к видео. Путин в четверг выступил с обращением после применения по российской территории дальнобойных ракет западного производства. Глава государства рассказал об испытаниях "Орешника".
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-21T22:18+0300
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россия, дмитрий медведев, владимир путин, ракетный удар
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ракетный удар
Медведев опубликовал видео применения ракеты "Орешник"
Медведев после заявления о применении ракеты "Орешник" опубликовал видео удара
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после заявления президента РФ Владимира Путина о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" опубликовал соцсети X видео удара.
"Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!", — гласит подпись к видео.
Путин в четверг выступил с обращением после применения по российской территории дальнобойных ракет западного производства. Глава государства рассказал об испытаниях "Орешника".
Владимир Путин выступил с обращением в прямом эфире