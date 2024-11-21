https://1prime.ru/20241121/oreshnik-853005826.html

Медведев опубликовал видео применения ракеты "Орешник"

Медведев опубликовал видео применения ракеты "Орешник" - 21.11.2024, ПРАЙМ

Медведев опубликовал видео применения ракеты "Орешник"

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после заявления президента РФ Владимира Путина о применении новейшей ракеты... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T22:18+0300

2024-11-21T22:18+0300

2024-11-21T22:25+0300

политика

россия

дмитрий медведев

владимир путин

ракетный удар

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/853005679_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_791d0d35e374654e9802f54c67a18181.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после заявления президента РФ Владимира Путина о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" опубликовал соцсети X видео удара. "Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!", — гласит подпись к видео. Путин в четверг выступил с обращением после применения по российской территории дальнобойных ракет западного производства. Глава государства рассказал об испытаниях "Орешника".

https://1prime.ru/20241121/konflikt-853004140.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-11-21T22:18+0300 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, владимир путин, ракетный удар