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В ГД одобрили доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС

В ГД одобрили доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС - 21.11.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении с 1 сентября 2025 года доступа к консолидированной... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T17:38+0300

2024-11-21T17:38+0300

2024-11-21T17:38+0300

экономика

фнс россии

россия

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении с 1 сентября 2025 года доступа к консолидированной финансовой отчетности компаний через государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) Федеральной налоговой службы (ФНС). Документ внесен правительством. Он направлен на обеспечение заинтересованным лицам гарантированного доступа к консолидированной финансовой отчетности, достоверность которой подтверждена независимым аудитором. Необходимые для этого изменения вносятся в законы "Об аудиторской деятельности" и "О бухгалтерском учете". В настоящее время доступ к такой отчетности в значительной степени ограничен, и компании раскрывают его в различных источниках и нередко в усеченном виде. Это создает риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности, выплате дивидендов, пояснял ранее Минфин. Сейчас в ГИРБО включена только годовая отчетность юрлиц. Добавление консолидированной финансовой отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей, считает министерство. Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, которые проводят ее обязательный аудит. В ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность. Такая схема исключает дополнительную административную нагрузку на бизнес и обеспечивает полноту формирования информационного реестра. Законопроект предусматривает механизм защиты информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности. Исключается публичное распространение отчетности, содержащей "чувствительную" информацию", подчеркивали в Минфине.

https://1prime.ru/20241121/egorov-852988013.html

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