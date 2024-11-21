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В ГД одобрили доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС
В ГД одобрили доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС - 21.11.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении с 1 сентября 2025 года доступа к консолидированной... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:38+0300
2024-11-21T17:38+0300
2024-11-21T17:38+0300
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении с 1 сентября 2025 года доступа к консолидированной финансовой отчетности компаний через государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) Федеральной налоговой службы (ФНС). Документ внесен правительством. Он направлен на обеспечение заинтересованным лицам гарантированного доступа к консолидированной финансовой отчетности, достоверность которой подтверждена независимым аудитором. Необходимые для этого изменения вносятся в законы "Об аудиторской деятельности" и "О бухгалтерском учете". В настоящее время доступ к такой отчетности в значительной степени ограничен, и компании раскрывают его в различных источниках и нередко в усеченном виде. Это создает риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности, выплате дивидендов, пояснял ранее Минфин. Сейчас в ГИРБО включена только годовая отчетность юрлиц. Добавление консолидированной финансовой отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей, считает министерство. Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, которые проводят ее обязательный аудит. В ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность. Такая схема исключает дополнительную административную нагрузку на бизнес и обеспечивает полноту формирования информационного реестра. Законопроект предусматривает механизм защиты информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности. Исключается публичное распространение отчетности, содержащей "чувствительную" информацию", подчеркивали в Минфине.
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фнс россии, россия, отчетность по мсфо
Экономика, ФНС России, РОССИЯ, отчетность по МСФО
В ГД одобрили доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС
Бюджетный комитет ГД одобрил доступ к отчетности по МСФО через информресурс ФНС
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении с 1 сентября 2025 года доступа к консолидированной финансовой отчетности компаний через государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) Федеральной налоговой службы (ФНС).
Документ внесен правительством. Он направлен на обеспечение заинтересованным лицам гарантированного доступа к консолидированной финансовой отчетности, достоверность которой подтверждена независимым аудитором. Необходимые для этого изменения вносятся в законы "Об аудиторской деятельности" и "О бухгалтерском учете".
В настоящее время доступ к такой отчетности в значительной степени ограничен, и компании раскрывают его в различных источниках и нередко в усеченном виде. Это создает риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности, выплате дивидендов, пояснял ранее Минфин.
Сейчас в ГИРБО включена только годовая отчетность юрлиц. Добавление консолидированной финансовой отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей, считает министерство.
Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, которые проводят ее обязательный аудит. В ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность. Такая схема исключает дополнительную административную нагрузку на бизнес и обеспечивает полноту формирования информационного реестра.
Законопроект предусматривает механизм защиты информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности. Исключается публичное распространение отчетности, содержащей "чувствительную" информацию", подчеркивали в Минфине.
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