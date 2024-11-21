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Мишустин рассказал о начале отопительного сезона в России

Мишустин рассказал о начале отопительного сезона в России - 21.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о начале отопительного сезона в России

Отопительный сезон начался во всех регионах РФ, важно, чтобы людям без сбоев поступали тепло и вода, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T17:33+0300

2024-11-21T17:33+0300

2024-11-21T17:33+0300

михаил мишустин

отопительный сезон

россия

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Отопительный сезон начался во всех регионах РФ, важно, чтобы людям без сбоев поступали тепло и вода, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Во всех российских регионах уже начался отопительный сезон и крайне важно, чтобы людям без сбоев поступали и тепло, и свет, и горячая, холодная вода", - сообщил Мишустин на заседании правительства.Он также отметил важность контроля за расчетами на топливо."Хочу обратить особое внимание на необходимость обеспечить расчеты на топливо при подготовке к отопительному сезону в полном объеме, чтобы все выполненные мероприятия были должным образом приняты, оплачены до конца года. Прошу профильные ведомства проконтролировать данный вопрос," - подчеркнул Мишустин.

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михаил мишустин, отопительный сезон, россия