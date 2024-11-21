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Товары гипермаркета OBI стали доступны на Ozon

Товары гипермаркета OBI стали доступны на Ozon - 21.11.2024, ПРАЙМ

Товары гипермаркета OBI стали доступны на Ozon

Более 26 тысяч товаров сети магазинов формата "сделай сам" (DIY) OBI стали доступны на Ozon, в ближайшее время появится около 90% ассортимента гипермаркета, в... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T15:45+0300

2024-11-21T15:45+0300

2024-11-21T15:45+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Более 26 тысяч товаров сети магазинов формата "сделай сам" (DIY) OBI стали доступны на Ozon, в ближайшее время появится около 90% ассортимента гипермаркета, в том числе крупногабаритные и сезонные, говорится в релизе маркетплейса. "Покупатели маркетплейса теперь могут найти на онлайн-витрине порядка 26 тысяч товаров из OBI — крупной сети DIY-гипермаркетов. Все для обустройства квартиры, ремонта, декор, техника, новогодние ели и другие товары уже доступны покупателям Ozon во всех городах присутствия OBI... Сейчас на онлайн-витрине Ozon доступна часть товаров из OBI, но скоро будут представлены около 90% ассортимента сети DIY-гипермаркетов, включая крупногабаритные и сезонные позиции", - сказано в релизе. Товары пользователям будет доставлять курьерская служба OBI, в будущем могут появится и другие форматы - например, экспресс-доставка и доставка в пункты выдачи заказов (ПВЗ), уточняется там. "Сотрудничество с Ozon — это важный шаг для OBI, который совпадает с началом сезона повышенного спроса. Для запуска нашего ассортимента на маркетплейсе мы выбрали один из самых подходящих периодов. Именно в конце осени - начале зимы возрастает интерес не только к DIY-товарам для ремонта и строительства, но и наблюдается спрос на сезонные покупки: снегоуборочную технику и инвентарь, ёлки и украшения к Новому году", - прокомментировал руководитель отдела электронной коммерции компании "OBI Россия" Никита Губарев. Немецкая сеть OBI решила приостановить работу в России в марте 2022 года. В дальнейшем OBI GmbH подписало соглашение о продаже компании группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у OBI менялись собственники. Сейчас OBI принадлежит АО "Аллонж", его учредители не раскрываются. Но его последний владелец Марьяна Гилясова связана с "Синдикой". В марте исполнительный директор "OBI Россия" Максим Суравегин заявил, что российская сеть не планирует отказываться от своего бренда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

obi, ozon, бизнес, россия, маркетплейс