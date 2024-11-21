https://1prime.ru/20241121/ozon-852993842.html
Товары гипермаркета OBI стали доступны на Ozon
Товары гипермаркета OBI стали доступны на Ozon - 21.11.2024, ПРАЙМ
Товары гипермаркета OBI стали доступны на Ozon
Более 26 тысяч товаров сети магазинов формата "сделай сам" (DIY) OBI стали доступны на Ozon, в ближайшее время появится около 90% ассортимента гипермаркета, в... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T15:45+0300
2024-11-21T15:45+0300
2024-11-21T15:45+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Более 26 тысяч товаров сети магазинов формата "сделай сам" (DIY) OBI стали доступны на Ozon, в ближайшее время появится около 90% ассортимента гипермаркета, в том числе крупногабаритные и сезонные, говорится в релизе маркетплейса. "Покупатели маркетплейса теперь могут найти на онлайн-витрине порядка 26 тысяч товаров из OBI — крупной сети DIY-гипермаркетов. Все для обустройства квартиры, ремонта, декор, техника, новогодние ели и другие товары уже доступны покупателям Ozon во всех городах присутствия OBI... Сейчас на онлайн-витрине Ozon доступна часть товаров из OBI, но скоро будут представлены около 90% ассортимента сети DIY-гипермаркетов, включая крупногабаритные и сезонные позиции", - сказано в релизе. Товары пользователям будет доставлять курьерская служба OBI, в будущем могут появится и другие форматы - например, экспресс-доставка и доставка в пункты выдачи заказов (ПВЗ), уточняется там. "Сотрудничество с Ozon — это важный шаг для OBI, который совпадает с началом сезона повышенного спроса. Для запуска нашего ассортимента на маркетплейсе мы выбрали один из самых подходящих периодов. Именно в конце осени - начале зимы возрастает интерес не только к DIY-товарам для ремонта и строительства, но и наблюдается спрос на сезонные покупки: снегоуборочную технику и инвентарь, ёлки и украшения к Новому году", - прокомментировал руководитель отдела электронной коммерции компании "OBI Россия" Никита Губарев. Немецкая сеть OBI решила приостановить работу в России в марте 2022 года. В дальнейшем OBI GmbH подписало соглашение о продаже компании группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у OBI менялись собственники. Сейчас OBI принадлежит АО "Аллонж", его учредители не раскрываются. Но его последний владелец Марьяна Гилясова связана с "Синдикой". В марте исполнительный директор "OBI Россия" Максим Суравегин заявил, что российская сеть не планирует отказываться от своего бренда.
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obi, ozon, бизнес, россия, маркетплейс
Экономика, OBI, Ozon, Бизнес, РОССИЯ, маркетплейс
Товары гипермаркета OBI стали доступны на Ozon
Ozon: более 26 тысяч товаров гипермаркета OBI появились на маркетплейсе
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Более 26 тысяч товаров сети магазинов формата "сделай сам" (DIY) OBI стали доступны на Ozon, в ближайшее время появится около 90% ассортимента гипермаркета, в том числе крупногабаритные и сезонные, говорится в релизе маркетплейса.
"Покупатели маркетплейса теперь могут найти на онлайн-витрине порядка 26 тысяч товаров из OBI — крупной сети DIY-гипермаркетов. Все для обустройства квартиры, ремонта, декор, техника, новогодние ели и другие товары уже доступны покупателям Ozon во всех городах присутствия OBI... Сейчас на онлайн-витрине Ozon доступна часть товаров из OBI, но скоро будут представлены около 90% ассортимента сети DIY-гипермаркетов, включая крупногабаритные и сезонные позиции", - сказано в релизе.
Товары пользователям будет доставлять курьерская служба OBI, в будущем могут появится и другие форматы - например, экспресс-доставка и доставка в пункты выдачи заказов (ПВЗ), уточняется там.
"Сотрудничество с Ozon — это важный шаг для OBI, который совпадает с началом сезона повышенного спроса. Для запуска нашего ассортимента на маркетплейсе мы выбрали один из самых подходящих периодов. Именно в конце осени - начале зимы возрастает интерес не только к DIY-товарам для ремонта и строительства, но и наблюдается спрос на сезонные покупки: снегоуборочную технику и инвентарь, ёлки и украшения к Новому году", - прокомментировал руководитель отдела электронной коммерции компании "OBI Россия" Никита Губарев.
Немецкая сеть OBI решила приостановить работу в России в марте 2022 года. В дальнейшем OBI GmbH подписало соглашение о продаже компании группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову.
Впоследствии у OBI менялись собственники. Сейчас OBI принадлежит АО "Аллонж", его учредители не раскрываются. Но его последний владелец Марьяна Гилясова связана с "Синдикой". В марте исполнительный директор "OBI Россия" Максим Суравегин заявил, что российская сеть не планирует отказываться от своего бренда.
Ozon сократил чистый убыток почти в 30 раз