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"Не указывай": в Раде рассказали, почему Зеленского унизили на саммите G20

"Не указывай": в Раде рассказали, почему Зеленского унизили на саммите G20 - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Не указывай": в Раде рассказали, почему Зеленского унизили на саммите G20

Отказ бразильского президента от приглашения главы киевского режима Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" - результат его критики мирных инициатив... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T09:16+0300

2024-11-21T09:16+0300

2024-11-21T09:33+0300

политика

владимир зеленский

украина

g20

мирные переговоры

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Отказ бразильского президента от приглашения главы киевского режима Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" - результат его критики мирных инициатив Китая и Бразилии и нежелания начать дипломатические переговоры с Москвой, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский"Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим", — подчеркнул он, добавив, что Зеленский намерен продолжать участие в конфликте даже без поддержки западных союзников.Дубинский считает, что такое поведение киевского главы связано с его неадекватным восприятием текущей ситуации на Украине, а также с искаженными оценками конфликта его окружения.

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владимир зеленский, украина, g20, мирные переговоры