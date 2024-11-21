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"Не указывай": в Раде рассказали, почему Зеленского унизили на саммите G20 - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Не указывай": в Раде рассказали, почему Зеленского унизили на саммите G20
"Не указывай": в Раде рассказали, почему Зеленского унизили на саммите G20 - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Не указывай": в Раде рассказали, почему Зеленского унизили на саммите G20
Отказ бразильского президента от приглашения главы киевского режима Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" - результат его критики мирных инициатив... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:16+0300
2024-11-21T09:33+0300
политика
владимир зеленский
украина
g20
мирные переговоры
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Отказ бразильского президента от приглашения главы киевского режима Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" - результат его критики мирных инициатив Китая и Бразилии и нежелания начать дипломатические переговоры с Москвой, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский"Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим", — подчеркнул он, добавив, что Зеленский намерен продолжать участие в конфликте даже без поддержки западных союзников.Дубинский считает, что такое поведение киевского главы связано с его неадекватным восприятием текущей ситуации на Украине, а также с искаженными оценками конфликта его окружения.
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владимир зеленский, украина, g20, мирные переговоры
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, G20, мирные переговоры
09:16 21.11.2024 (обновлено: 09:33 21.11.2024)
 
"Не указывай": в Раде рассказали, почему Зеленского унизили на саммите G20

Депутат Дубинский: Зеленского не пригласили на G20 из-за отказа обсуждать мир

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Отказ бразильского президента от приглашения главы киевского режима Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" - результат его критики мирных инициатив Китая и Бразилии и нежелания начать дипломатические переговоры с Москвой, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
"Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим", — подчеркнул он, добавив, что Зеленский намерен продолжать участие в конфликте даже без поддержки западных союзников.
Дубинский считает, что такое поведение киевского главы связано с его неадекватным восприятием текущей ситуации на Украине, а также с искаженными оценками конфликта его окружения.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАG20мирные переговоры
 
 
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