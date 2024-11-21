https://1prime.ru/20241121/perevod-852984732.html
ВТБ запустил онлайн-переводы в Казахстан для физлиц
ВТБ запустил онлайн-переводы в Казахстан для физлиц - 21.11.2024, ПРАЙМ
ВТБ запустил онлайн-переводы в Казахстан для физлиц
ВТБ запустил для физлиц мгновенные переводы в Казахстан по номеру карты с зачислением в национальной валюте, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T11:44+0300
2024-11-21T11:44+0300
2024-11-21T11:44+0300
втб
казахстан
банковские переводы
тенге
https://cdnn.1prime.ru/img/82886/34/828863408_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_32aee910c95a8aee0248b6370fbab467.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. ВТБ запустил для физлиц мгновенные переводы в Казахстан по номеру карты с зачислением в национальной валюте, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ запустил сервис мгновенных переводов по номеру карты с зачислением в национальной валюте в Казахстане. Теперь розничные клиенты банка в России могут легко и выгодно отправлять деньги в Казахстан, которые поступают на карту получателя в тенге", - говорится в сообщении банка. Пресс-служба уточняет, что услуга онлайн-переводов по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане позволяет переводить в рублях с последующей автоматической конвертацией в национальную валюту. Комиссия за перевод составляет 0,5% (минимум 50 рублей), диапазон суммы перевода - от 100 рублей до 200 тысяч рублей за одну операцию. Страны СНГ, включая Казахстан, стали ключевыми направлениями для отправки переводов клиентами банка, отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов, слова которого приводятся в сообщении. "Переводы по номеру карты из Москвы в Астану станут такими же быстрыми, как и внутри России", - добавил он. Пресс-служба отмечает, что запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны - часть стратегии ВТБ по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов. Банк подчеркнул, что также продолжает снижать комиссии на трансграничные переводы физлиц: сегодня тарифы варьируются от 0,2% до 1% в зависимости от направления и способа перевода. "За девять месяцев 2024 года клиенты ВТБ провели более 1,3 миллиона трансграничных переводов в дружественные страны, что в семь раз превышает показатели прошлого года. Общая сумма таких операций составила 33 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241121/investor-852982663.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82886/34/828863408_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_ca07ff8654f4ce84d7e59e5b4108131e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, казахстан, банковские переводы, тенге
ВТБ, КАЗАХСТАН, банковские переводы, тенге
ВТБ запустил онлайн-переводы в Казахстан для физлиц
ВТБ запустил для физлиц онлайн-переводы в Казахстан по номеру карты с зачислением в тенге
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. ВТБ запустил для физлиц мгновенные переводы в Казахстан по номеру карты с зачислением в национальной валюте, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ запустил сервис мгновенных переводов по номеру карты с зачислением в национальной валюте в Казахстане. Теперь розничные клиенты банка в России могут легко и выгодно отправлять деньги в Казахстан, которые поступают на карту получателя в тенге", - говорится в сообщении банка.
Пресс-служба уточняет, что услуга онлайн-переводов по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане позволяет переводить в рублях с последующей автоматической конвертацией в национальную валюту. Комиссия за перевод составляет 0,5% (минимум 50 рублей), диапазон суммы перевода - от 100 рублей до 200 тысяч рублей за одну операцию.
Страны СНГ, включая Казахстан, стали ключевыми направлениями для отправки переводов клиентами банка, отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов, слова которого приводятся в сообщении. "Переводы по номеру карты из Москвы в Астану станут такими же быстрыми, как и внутри России", - добавил он.
Силуанов посоветовал инвесторам покупать акции
Пресс-служба отмечает, что запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны - часть стратегии ВТБ по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов. Банк подчеркнул, что также продолжает снижать комиссии на трансграничные переводы физлиц: сегодня тарифы варьируются от 0,2% до 1% в зависимости от направления и способа перевода.
"За девять месяцев 2024 года клиенты ВТБ провели более 1,3 миллиона трансграничных переводов в дружественные страны, что в семь раз превышает показатели прошлого года. Общая сумма таких операций составила 33 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.