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ВТБ запустил онлайн-переводы в Казахстан для физлиц

ВТБ запустил онлайн-переводы в Казахстан для физлиц - 21.11.2024, ПРАЙМ

ВТБ запустил онлайн-переводы в Казахстан для физлиц

ВТБ запустил для физлиц мгновенные переводы в Казахстан по номеру карты с зачислением в национальной валюте, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 21.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. ВТБ запустил для физлиц мгновенные переводы в Казахстан по номеру карты с зачислением в национальной валюте, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ запустил сервис мгновенных переводов по номеру карты с зачислением в национальной валюте в Казахстане. Теперь розничные клиенты банка в России могут легко и выгодно отправлять деньги в Казахстан, которые поступают на карту получателя в тенге", - говорится в сообщении банка. Пресс-служба уточняет, что услуга онлайн-переводов по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане позволяет переводить в рублях с последующей автоматической конвертацией в национальную валюту. Комиссия за перевод составляет 0,5% (минимум 50 рублей), диапазон суммы перевода - от 100 рублей до 200 тысяч рублей за одну операцию. Страны СНГ, включая Казахстан, стали ключевыми направлениями для отправки переводов клиентами банка, отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов, слова которого приводятся в сообщении. "Переводы по номеру карты из Москвы в Астану станут такими же быстрыми, как и внутри России", - добавил он. Пресс-служба отмечает, что запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны - часть стратегии ВТБ по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов. Банк подчеркнул, что также продолжает снижать комиссии на трансграничные переводы физлиц: сегодня тарифы варьируются от 0,2% до 1% в зависимости от направления и способа перевода. "За девять месяцев 2024 года клиенты ВТБ провели более 1,3 миллиона трансграничных переводов в дружественные страны, что в семь раз превышает показатели прошлого года. Общая сумма таких операций составила 33 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

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втб, казахстан, банковские переводы, тенге