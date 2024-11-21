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"ВодоходЪ" нарастил перевозку пассажиров до рекордных объемов

"ВодоходЪ" нарастил перевозку пассажиров до рекордных объемов - 21.11.2024, ПРАЙМ

"ВодоходЪ" нарастил перевозку пассажиров до рекордных объемов

Круизная компания "ВодоходЪ" в 2024 году увеличила перевозку пассажиров на 4,8% по сравнению 2023 годом – до рекордных 155 тысяч человек, следует из презентации | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T14:59+0300

2024-11-21T14:59+0300

2024-11-21T14:59+0300

перевозки пассажиров

водоходъ

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Круизная компания "ВодоходЪ" в 2024 году увеличила перевозку пассажиров на 4,8% по сравнению 2023 годом – до рекордных 155 тысяч человек, следует из презентации гендиректора компании Ришата Багаутдинова. "Итоги навигации круизных и пассажирских перевозок компании "ВодоходЪ" в 2024 году. Хочу похвастаться, что мы по количеству перевезенных туристов в круизах побили рекорд прошлого года - это более 155 тысяч человек", - сказал Багаутдинов в рамках Транспортной недели-2024. Согласно его презентации, в 2023 году компания перевезла 148 тысяч пассажиров. Таким образом, в текущем году перевозки выросли на 4,8%. При этом прогулочным флотом компания в 2024 году перевезла более 1,6 миллиона пассажиров против 735 тысяч годом ранее. "ВодоходЪ" - крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года организует речные круизные путешествия с посещением самых интересных городов и уголков России, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы - поездки по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу. В этом году компании исполнилось 20 лет.

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перевозки пассажиров, водоходъ