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"ВодоходЪ" нарастил перевозку пассажиров до рекордных объемов
"ВодоходЪ" нарастил перевозку пассажиров до рекордных объемов - 21.11.2024, ПРАЙМ
"ВодоходЪ" нарастил перевозку пассажиров до рекордных объемов
Круизная компания "ВодоходЪ" в 2024 году увеличила перевозку пассажиров на 4,8% по сравнению 2023 годом – до рекордных 155 тысяч человек, следует из презентации | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:59+0300
2024-11-21T14:59+0300
2024-11-21T14:59+0300
перевозки пассажиров
водоходъ
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Круизная компания "ВодоходЪ" в 2024 году увеличила перевозку пассажиров на 4,8% по сравнению 2023 годом – до рекордных 155 тысяч человек, следует из презентации гендиректора компании Ришата Багаутдинова. "Итоги навигации круизных и пассажирских перевозок компании "ВодоходЪ" в 2024 году. Хочу похвастаться, что мы по количеству перевезенных туристов в круизах побили рекорд прошлого года - это более 155 тысяч человек", - сказал Багаутдинов в рамках Транспортной недели-2024. Согласно его презентации, в 2023 году компания перевезла 148 тысяч пассажиров. Таким образом, в текущем году перевозки выросли на 4,8%. При этом прогулочным флотом компания в 2024 году перевезла более 1,6 миллиона пассажиров против 735 тысяч годом ранее. "ВодоходЪ" - крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года организует речные круизные путешествия с посещением самых интересных городов и уголков России, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы - поездки по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу. В этом году компании исполнилось 20 лет.
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перевозки пассажиров, водоходъ
перевозки пассажиров, Водоходъ
"ВодоходЪ" нарастил перевозку пассажиров до рекордных объемов
Компания "ВодоходЪ" в 2024 году увеличила перевозку пассажиров до рекордных 155 тысяч
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Круизная компания "ВодоходЪ" в 2024 году увеличила перевозку пассажиров на 4,8% по сравнению 2023 годом – до рекордных 155 тысяч человек, следует из презентации гендиректора компании Ришата Багаутдинова.
"Итоги навигации круизных и пассажирских перевозок компании "ВодоходЪ" в 2024 году. Хочу похвастаться, что мы по количеству перевезенных туристов в круизах побили рекорд прошлого года - это более 155 тысяч человек", - сказал Багаутдинов в рамках Транспортной недели-2024.
Согласно его презентации, в 2023 году компания перевезла 148 тысяч пассажиров. Таким образом, в текущем году перевозки выросли на 4,8%.
При этом прогулочным флотом компания в 2024 году перевезла более 1,6 миллиона пассажиров против 735 тысяч годом ранее.
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"ВодоходЪ" - крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года организует речные круизные путешествия с посещением самых интересных городов и уголков России, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы - поездки по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу. В этом году компании исполнилось 20 лет.