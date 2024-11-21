Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия несет обязательства по безопасности Белоруссии, заявил Песков - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241121/peskov-852985681.html
Россия несет обязательства по безопасности Белоруссии, заявил Песков
Россия несет обязательства по безопасности Белоруссии, заявил Песков - 21.11.2024, ПРАЙМ
Россия несет обязательства по безопасности Белоруссии, заявил Песков
Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:18+0300
2024-11-21T12:18+0300
политика
россия
белоруссия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В рамках Союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. И Союзное государство - эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, недавно опубликованной", - заметил пресс-секретарь главы государства.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные страны пытаются создать новый антироссийский плацдарм в Белоруссии, но Москва и Минск готовы ответить на такие планы.Слуцкий также напомнил, что внутри обновленной ядерной доктрины России указано, что в случае агрессии против Белоруссии как члена Союзного государства, Россия может использовать ядерное оружие в ответ.
https://1prime.ru/20241120/belorussiya-852948325.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4966fe19b67451023390fc63f85e56b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Дмитрий Песков
12:18 21.11.2024
 
Россия несет обязательства по безопасности Белоруссии, заявил Песков

Песков: РФ несет обязательства по безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В рамках Союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. И Союзное государство - эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, недавно опубликованной", - заметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные страны пытаются создать новый антироссийский плацдарм в Белоруссии, но Москва и Минск готовы ответить на такие планы.
Слуцкий также напомнил, что внутри обновленной ядерной доктрины России указано, что в случае агрессии против Белоруссии как члена Союзного государства, Россия может использовать ядерное оружие в ответ.
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
В Белоруссии назвали массовым психозом военно-политическую ситуацию в мире
Вчера, 13:25
 
ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала