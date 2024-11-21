https://1prime.ru/20241121/peskov-852985681.html
Россия несет обязательства по безопасности Белоруссии, заявил Песков
Россия несет обязательства по безопасности Белоруссии, заявил Песков - 21.11.2024, ПРАЙМ
Россия несет обязательства по безопасности Белоруссии, заявил Песков
Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:18+0300
2024-11-21T12:18+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В рамках Союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. И Союзное государство - эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, недавно опубликованной", - заметил пресс-секретарь главы государства.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные страны пытаются создать новый антироссийский плацдарм в Белоруссии, но Москва и Минск готовы ответить на такие планы.Слуцкий также напомнил, что внутри обновленной ядерной доктрины России указано, что в случае агрессии против Белоруссии как члена Союзного государства, Россия может использовать ядерное оружие в ответ.
https://1prime.ru/20241120/belorussiya-852948325.html
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россия, белоруссия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Дмитрий Песков
Россия несет обязательства по безопасности Белоруссии, заявил Песков
Песков: РФ несет обязательства по безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В рамках Союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. И Союзное государство - эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, недавно опубликованной", - заметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные страны пытаются создать новый антироссийский плацдарм в Белоруссии, но Москва и Минск готовы ответить на такие планы.
Слуцкий также напомнил, что внутри обновленной ядерной доктрины России указано, что в случае агрессии против Белоруссии как члена Союзного государства, Россия может использовать ядерное оружие в ответ.
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