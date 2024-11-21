https://1prime.ru/20241121/pobeda-852980906.html

"Опасно": в США предупредили Киев, как не надо разговаривать с Трампом

"Опасно": в США предупредили Киев, как не надо разговаривать с Трампом - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Опасно": в США предупредили Киев, как не надо разговаривать с Трампом

Разговоры о "победе" Украины в конфликте с Москвой не получат поддержки в окружении нового главы белого дома Дональда Трампа, предупредил лоббист из США. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T10:00+0300

2024-11-21T10:00+0300

2024-11-21T10:00+0300

политика

трамп у власти

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Разговоры о "победе" Украины в конфликте с Москвой не получат поддержки в окружении нового главы белого дома Дональда Трампа, предупредил лоббист из США.Издание Politico отметило, что повторный приход Трампа к власти должен заставить Киев пересмотреть риторику в общении с республиканцем и его командой. Один из американских лоббистов, оставшийся неназванным, отметил непринятие новой администрации Штатов разговоров о потенциальной "победе" киевского режима. "Если они (жители Украины) используют слово "победа", а не "мир", это создает впечатление, что они не являются реалистами, что опасно", - объяснил эксперт.Он также отметил, что представителям Украины стоит общаться с Трампом на "его языке".

https://1prime.ru/20241121/konflikt-852979742.html

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трамп у власти, украина, сша