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"Опасно": в США предупредили Киев, как не надо разговаривать с Трампом
"Опасно": в США предупредили Киев, как не надо разговаривать с Трампом - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Опасно": в США предупредили Киев, как не надо разговаривать с Трампом
Разговоры о "победе" Украины в конфликте с Москвой не получат поддержки в окружении нового главы белого дома Дональда Трампа, предупредил лоббист из США. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:00+0300
2024-11-21T10:00+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Разговоры о "победе" Украины в конфликте с Москвой не получат поддержки в окружении нового главы белого дома Дональда Трампа, предупредил лоббист из США.Издание Politico отметило, что повторный приход Трампа к власти должен заставить Киев пересмотреть риторику в общении с республиканцем и его командой. Один из американских лоббистов, оставшийся неназванным, отметил непринятие новой администрации Штатов разговоров о потенциальной "победе" киевского режима. "Если они (жители Украины) используют слово "победа", а не "мир", это создает впечатление, что они не являются реалистами, что опасно", - объяснил эксперт.Он также отметил, что представителям Украины стоит общаться с Трампом на "его языке".
https://1prime.ru/20241121/konflikt-852979742.html
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Политика, Трамп у власти, УКРАИНА, США
"Опасно": в США предупредили Киев, как не надо разговаривать с Трампом
Лоббист из США указал на опасность разговоров о "победе" Украины с окружением Трампа
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Разговоры о "победе" Украины в конфликте с Москвой не получат поддержки в окружении нового главы белого дома Дональда Трампа, предупредил лоббист из США.
Издание Politico отметило, что повторный приход Трампа к власти должен заставить Киев пересмотреть риторику в общении с республиканцем и его командой. Один из американских лоббистов, оставшийся неназванным, отметил непринятие новой администрации Штатов разговоров о потенциальной "победе" киевского режима.
"Если они (жители Украины) используют слово "победа", а не "мир", это создает впечатление, что они не являются реалистами, что опасно", - объяснил эксперт.
Он также отметил, что представителям Украины стоит общаться с Трампом на "его языке".
"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине