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Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье
Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье - 21.11.2024, ПРАЙМ
Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье
Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T06:25+0300
2024-11-21T06:25+0300
бизнес
москва
московская область
подмосковье
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. "Сегодня в 04.43 на перегоне Щелково-Соколовская Московской железной дороги экскаватор несанкционированно выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6601 сообщением Монино - Москва-Ярославская. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход головного вагона одной колёсной парой", - говорится в сообщении. Отмечается, что, предварительно, никто не пострадал. Также в настоящее время движения от станции Соколовская до Монино Ярославского направления Московской железной дороги нет. "Для ликвидации последствий инцидента направлены два восстановительных поезда", - заключили в ведомстве.
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бизнес, москва, московская область, подмосковье
Бизнес, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
06:25 21.11.2024
 
Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье

Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.
"Сегодня в 04.43 на перегоне Щелково-Соколовская Московской железной дороги экскаватор несанкционированно выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6601 сообщением Монино - Москва-Ярославская. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход головного вагона одной колёсной парой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, никто не пострадал.
Также в настоящее время движения от станции Соколовская до Монино Ярославского направления Московской железной дороги нет.
"Для ликвидации последствий инцидента направлены два восстановительных поезда", - заключили в ведомстве.
 
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