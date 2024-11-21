https://1prime.ru/20241121/poezd-852973493.html

Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье

Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье - 21.11.2024, ПРАЙМ

Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье

Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T06:25+0300

2024-11-21T06:25+0300

2024-11-21T06:25+0300

бизнес

москва

московская область

подмосковье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852973493.jpg?1732159514

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. "Сегодня в 04.43 на перегоне Щелково-Соколовская Московской железной дороги экскаватор несанкционированно выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6601 сообщением Монино - Москва-Ярославская. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход головного вагона одной колёсной парой", - говорится в сообщении. Отмечается, что, предварительно, никто не пострадал. Также в настоящее время движения от станции Соколовская до Монино Ярославского направления Московской железной дороги нет. "Для ликвидации последствий инцидента направлены два восстановительных поезда", - заключили в ведомстве.

москва

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, московская область, подмосковье