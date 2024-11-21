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Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье
Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье - 21.11.2024, ПРАЙМ
Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье
Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T06:25+0300
2024-11-21T06:25+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.
"Сегодня в 04.43 на перегоне Щелково-Соколовская Московской железной дороги экскаватор несанкционированно выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6601 сообщением Монино - Москва-Ярославская. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход головного вагона одной колёсной парой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, никто не пострадал.
Также в настоящее время движения от станции Соколовская до Монино Ярославского направления Московской железной дороги нет.
"Для ликвидации последствий инцидента направлены два восстановительных поезда", - заключили в ведомстве.
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Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье
Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Пригородный поезд столкнулся с экскаватором на ж/д переезде в Подмосковье, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.
"Сегодня в 04.43 на перегоне Щелково-Соколовская Московской железной дороги экскаватор несанкционированно выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6601 сообщением Монино - Москва-Ярославская. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход головного вагона одной колёсной парой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, никто не пострадал.
Также в настоящее время движения от станции Соколовская до Монино Ярославского направления Московской железной дороги нет.
"Для ликвидации последствий инцидента направлены два восстановительных поезда", - заключили в ведомстве.