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Эксперт ожидает снижения поставок российского газа в Европу - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт ожидает снижения поставок российского газа в Европу
Эксперт ожидает снижения поставок российского газа в Европу - 21.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт ожидает снижения поставок российского газа в Европу
Неопределенность с поставками российского газа заставляла европейцев наращивать закупки трубопроводного и сжиженного газа из России, однако в ноябре из-за... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T15:36+0300
2024-11-21T16:53+0300
экономика
россия
европа
газ
поставки газа
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Неопределенность с поставками российского газа заставляла европейцев наращивать закупки трубопроводного и сжиженного газа из России, однако в ноябре из-за остановки поставок австрийской OMV экспорт газа в страны ЕС может снизиться, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Европейские компании в сентябре купили у России газа на 1,4 миллиарда евро. Примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% – на трубопроводный. Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком "голубого топлива" в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74% против августовских 16,54%. Это произошло впервые с мая 2022 года, когда на импорт из России приходилось 22,9%."Решение "Газпрома" остановить поставки австрийской OMV было ожидаемым. Также есть риск прекращения транзита через Украину с начала 2025 года. Эти факторы заставляли наращивать закупки российского трубопроводного газа и СПГ. В ноябре из-за остановки поставок OMV экспорт газа в ЕС может снизиться месяц к месяцу. Из-за более высокой реэкспортной цены закупки OMV российского газа через другие страны сократятся", – отметил Миронюк.OMV вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платёжных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV высказывала опасения ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.ЕС продолжает формировать запасы несмотря на высокую заполненность подземных газохранилищ, добавил эксперт. Европейцы "опасаются волатильности котировок" в период возможного полного отказа от российского СПГ при включении этого решения в новые пакеты санкций. Запасы в газохранилищах позволят при сокращении поставок обеспечить относительную стабильность цен в течение текущего отопительного сезона, объяснил он.Существенное снижение поставок в ЕС может произойти только при прекращении транзита через Украину с 1 января 2025 года или отказе от российского СПГ в контексте нового санкционного пакета, заключил Миронюк.
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россия, европа, газ, поставки газа
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Газ, поставки газа
15:36 21.11.2024 (обновлено: 16:53 21.11.2024)
 
Эксперт ожидает снижения поставок российского газа в Европу

Эксперт Миронюк: экспорт газа в ЕС может снизиться из-за остановки поставок OMV

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© fotolia.com / masa1986
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Неопределенность с поставками российского газа заставляла европейцев наращивать закупки трубопроводного и сжиженного газа из России, однако в ноябре из-за остановки поставок австрийской OMV экспорт газа в страны ЕС может снизиться, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Европейские компании в сентябре купили у России газа на 1,4 миллиарда евро. Примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% – на трубопроводный. Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком "голубого топлива" в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74% против августовских 16,54%. Это произошло впервые с мая 2022 года, когда на импорт из России приходилось 22,9%.
"Решение "Газпрома" остановить поставки австрийской OMV было ожидаемым. Также есть риск прекращения транзита через Украину с начала 2025 года. Эти факторы заставляли наращивать закупки российского трубопроводного газа и СПГ. В ноябре из-за остановки поставок OMV экспорт газа в ЕС может снизиться месяц к месяцу. Из-за более высокой реэкспортной цены закупки OMV российского газа через другие страны сократятся", – отметил Миронюк.
OMV вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платёжных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV высказывала опасения ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.
ЕС продолжает формировать запасы несмотря на высокую заполненность подземных газохранилищ, добавил эксперт. Европейцы "опасаются волатильности котировок" в период возможного полного отказа от российского СПГ при включении этого решения в новые пакеты санкций. Запасы в газохранилищах позволят при сокращении поставок обеспечить относительную стабильность цен в течение текущего отопительного сезона, объяснил он.
Существенное снижение поставок в ЕС может произойти только при прекращении транзита через Украину с 1 января 2025 года или отказе от российского СПГ в контексте нового санкционного пакета, заключил Миронюк.
На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
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