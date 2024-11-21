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В Венгрии оценили инициативу ЕС по пошлинам на товары из РФ и Белоруссии

В Венгрии оценили инициативу ЕС по пошлинам на товары из РФ и Белоруссии - 21.11.2024, ПРАЙМ

В Венгрии оценили инициативу ЕС по пошлинам на товары из РФ и Белоруссии

Еврокомиссия уже начала работу над предложением Швеции и семи других стран ввести пошлины на товары из России и Белоруссии, Венгрия считает эту меру крайне... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T21:15+0300

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия уже начала работу над предложением Швеции и семи других стран ввести пошлины на товары из России и Белоруссии, Венгрия считает эту меру крайне тревожной и опасной. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Он отметил, что Будапешт определенно не хотел бы, чтобы для введения пошлин не было принципа единогласия, обязательного для санкций. По словам Сийярто, в случае введения санкций если они сильно вредят интересам национальной безопасности или национальной экономики какой-либо страны, то она может наложить вето и Венгрия это не раз делала. "Думаем, что возможность обхода принципа единогласия при введении пошлин большого масштаба может сильно повредить национальным экономическим интересам страны-члена", — добавил он. Министр напомнил, что в мае возникала дискуссия о введении пошлин на российские энергоносители, что для Будапешта "полностью неприемлемо". Сийярто добавил, что сложилась "реальная опасность развязывания экономической холодной войны, повторной блокады мира, от которой и ЕС, и Венгрия многое потеряют". В начале ноября МИД Швеции сообщил, что страны Северной Европы и Балтии, Польша и Ирландия направили в Еврокомиссию письмо с предложением повысить импортные пошлины на российские товары. В ведомстве уточнили, что инициативная группа стран таким образом подчеркивает, что ЕС необходимо делать больше для поддержки Украины. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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россия, белоруссия, ес, венгрия, пошлины