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СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав
СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав - 21.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав
В России могут ужесточить нормы получения медицинской справки для водительских прав, передает Mash в своем в своем Telegram-канале. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T11:10+0300
2024-11-21T11:10+0300
2024-11-21T11:10+0300
россия
водительские права
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В России могут ужесточить нормы получения медицинской справки для водительских прав, передает Mash в своем в своем Telegram-канале.Согласно изданию, в настоящее время автошколы легко оформляют поддельные справки через поликлиники за небольшие суммы и без проведения тестов."Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за 3–3,5к рублей — с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдаёт", - пишет портал со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.Отмечается, что водители, лишившиеся прав из-за пьянства, также используют этот способ, что может приводить к авариям. По данным страховых компаний, чаще всего виновниками аварий становятся водители, лишившиеся прав.
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россия, водительские права
РОССИЯ, водительские права
СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав
Mash: в РФ хотят усложнить правила получения медсправки для водительских прав
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ.
В России могут ужесточить нормы получения медицинской справки для водительских прав, передает Mash в своем в своем Telegram-канале
.
Согласно изданию, в настоящее время автошколы легко оформляют поддельные справки через поликлиники за небольшие суммы и без проведения тестов.
"Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за 3–3,5к рублей — с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдаёт", - пишет портал со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.
Отмечается, что водители, лишившиеся прав из-за пьянства, также используют этот способ, что может приводить к авариям. По данным страховых компаний, чаще всего виновниками аварий становятся водители, лишившиеся прав.
В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут СМИ