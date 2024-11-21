https://1prime.ru/20241121/prava-852983532.html

СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав

СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав - 21.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав

В России могут ужесточить нормы получения медицинской справки для водительских прав, передает Mash в своем в своем Telegram-канале. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T11:10+0300

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2024-11-21T11:10+0300

россия

водительские права

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В России могут ужесточить нормы получения медицинской справки для водительских прав, передает Mash в своем в своем Telegram-канале.Согласно изданию, в настоящее время автошколы легко оформляют поддельные справки через поликлиники за небольшие суммы и без проведения тестов."Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за 3–3,5к рублей — с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдаёт", - пишет портал со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.Отмечается, что водители, лишившиеся прав из-за пьянства, также используют этот способ, что может приводить к авариям. По данным страховых компаний, чаще всего виновниками аварий становятся водители, лишившиеся прав.

https://1prime.ru/20241118/shtrafy-852883482.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, водительские права