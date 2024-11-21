Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241121/prava-852983532.html
СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав
СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав - 21.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав
В России могут ужесточить нормы получения медицинской справки для водительских прав, передает Mash в своем в своем Telegram-канале. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T11:10+0300
2024-11-21T11:10+0300
россия
водительские права
https://cdnn.1prime.ru/img/83172/82/831728215_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_207fb655d7ee5e767355fabca9d383fa.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В России могут ужесточить нормы получения медицинской справки для водительских прав, передает Mash в своем в своем Telegram-канале.Согласно изданию, в настоящее время автошколы легко оформляют поддельные справки через поликлиники за небольшие суммы и без проведения тестов."Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за 3–3,5к рублей — с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдаёт", - пишет портал со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.Отмечается, что водители, лишившиеся прав из-за пьянства, также используют этот способ, что может приводить к авариям. По данным страховых компаний, чаще всего виновниками аварий становятся водители, лишившиеся прав.
https://1prime.ru/20241118/shtrafy-852883482.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83172/82/831728215_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_691475280d7f5df670a37ee25c88bd65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, водительские права
РОССИЯ, водительские права
11:10 21.11.2024
 
СМИ: в России могут ужесточить получение медсправки для водительских прав

Mash: в РФ хотят усложнить правила получения медсправки для водительских прав

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Водительские права
Водительские права - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В России могут ужесточить нормы получения медицинской справки для водительских прав, передает Mash в своем в своем Telegram-канале.
Согласно изданию, в настоящее время автошколы легко оформляют поддельные справки через поликлиники за небольшие суммы и без проведения тестов.
"Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за 3–3,5к рублей — с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдаёт", - пишет портал со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.
Отмечается, что водители, лишившиеся прав из-за пьянства, также используют этот способ, что может приводить к авариям. По данным страховых компаний, чаще всего виновниками аварий становятся водители, лишившиеся прав.
Дорожные знаки - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут СМИ
18 ноября, 11:09
 
РОССИЯводительские права
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала