Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241121/privatiztsiya-852981794.html
Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации
Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации - 21.11.2024, ПРАЙМ
Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации
Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:22+0300
2024-11-21T10:23+0300
антон силуанов
минфин сша
приватизация
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 миллиардов. Не пятьдесят - девяносто, и рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 миллиардов мы сможем получить ресурсов от приватизации", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он подчеркнул, что Минфин рассматривает приватизацию не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике."Еще раз повторюсь, это задача не только фискальная, но и задача большего частного сектора в экономике нашей страны, она не менее важна, чем деньги для бюджета. Хотя для Минфина это, конечно, тоже хороший источник. А по следующему году мы рассчитываем примерно в таких же объемах, около 100 миллиардов, привлечь средств от продажи федерального имущества", - подчеркнул глава Минфина.
https://1prime.ru/20241121/yaponiya-852980774.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_316a103d6982c10698c0fa34c849c464.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон силуанов, минфин сша, приватизация
Антон Силуанов, Минфин США, приватизация
10:22 21.11.2024 (обновлено: 10:23 21.11.2024)
 
Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации

Силуанов: Минфин рассчитывает получить более 100 млрд рублей от приватизации в 2024 году

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 миллиардов. Не пятьдесят - девяносто, и рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 миллиардов мы сможем получить ресурсов от приватизации", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он подчеркнул, что Минфин рассматривает приватизацию не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике.
"Еще раз повторюсь, это задача не только фискальная, но и задача большего частного сектора в экономике нашей страны, она не менее важна, чем деньги для бюджета. Хотя для Минфина это, конечно, тоже хороший источник. А по следующему году мы рассчитываем примерно в таких же объемах, около 100 миллиардов, привлечь средств от продажи федерального имущества", - подчеркнул глава Минфина.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Бизнес Японии услышал позитивный сигнал от Москвы, заявил посол России
09:59
 
Антон СилуановМинфин СШАприватизация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала