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Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации
Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации - 21.11.2024, ПРАЙМ
Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации
Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:22+0300
2024-11-21T10:22+0300
2024-11-21T10:23+0300
антон силуанов
минфин сша
приватизация
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 миллиардов. Не пятьдесят - девяносто, и рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 миллиардов мы сможем получить ресурсов от приватизации", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он подчеркнул, что Минфин рассматривает приватизацию не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике."Еще раз повторюсь, это задача не только фискальная, но и задача большего частного сектора в экономике нашей страны, она не менее важна, чем деньги для бюджета. Хотя для Минфина это, конечно, тоже хороший источник. А по следующему году мы рассчитываем примерно в таких же объемах, около 100 миллиардов, привлечь средств от продажи федерального имущества", - подчеркнул глава Минфина.
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антон силуанов, минфин сша, приватизация
Антон Силуанов, Минфин США, приватизация
Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации
Силуанов: Минфин рассчитывает получить более 100 млрд рублей от приватизации в 2024 году
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 миллиардов. Не пятьдесят - девяносто, и рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 миллиардов мы сможем получить ресурсов от приватизации", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он подчеркнул, что Минфин рассматривает приватизацию не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике.
"Еще раз повторюсь, это задача не только фискальная, но и задача большего частного сектора в экономике нашей страны, она не менее важна, чем деньги для бюджета. Хотя для Минфина это, конечно, тоже хороший источник. А по следующему году мы рассчитываем примерно в таких же объемах, около 100 миллиардов, привлечь средств от продажи федерального имущества", - подчеркнул глава Минфина.
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