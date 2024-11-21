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Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации

Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации - 21.11.2024, ПРАЙМ

Минфин рассчитывает получить более 100 миллиардов рублей от приватизации

Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T10:22+0300

2024-11-21T10:22+0300

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антон силуанов

минфин сша

приватизация

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 миллиардов. Не пятьдесят - девяносто, и рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 миллиардов мы сможем получить ресурсов от приватизации", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он подчеркнул, что Минфин рассматривает приватизацию не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике."Еще раз повторюсь, это задача не только фискальная, но и задача большего частного сектора в экономике нашей страны, она не менее важна, чем деньги для бюджета. Хотя для Минфина это, конечно, тоже хороший источник. А по следующему году мы рассчитываем примерно в таких же объемах, около 100 миллиардов, привлечь средств от продажи федерального имущества", - подчеркнул глава Минфина.

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антон силуанов, минфин сша, приватизация