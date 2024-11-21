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В Белом доме прокомментировали заявление Путина о пуске ракеты "Орешник"
В Белом доме прокомментировали заявление Путина о пуске ракеты "Орешник" - 21.11.2024, ПРАЙМ
В Белом доме прокомментировали заявление Путина о пуске ракеты "Орешник"
Запуск Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева, заявила, выступая на... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T22:37+0300
2024-11-21T22:37+0300
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Запуск Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева, заявила, выступая на брифинге перед журналистами, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В четверг президент РФ Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и сообщил об успешном испытании ракеты "Орешник". Вооруженные силы РФ поразили в украинском городе Днепропетровск один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе и ракетную технику.По ее словам, США не собираются быть "сдержанными в этом вопросе" и продолжат поддерживать Украину. Она добавила, что Вашингтон остается приверженным своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны Москвы.Она отметила, что администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины и таких данных и них нет.Жан-Пьер также сообщила, что США заранее уведомили Украину и ближайших союзников о предстоящем запуске ракеты средней дальности для подготовки к нему.Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США продолжат выделять новые пакеты оружия Украине и работать над ускорением их доставки.
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Политика, США, Белый дом, ракетный удар, УКРАИНА
В Белом доме прокомментировали заявление Путина о пуске ракеты "Орешник"
Белый дом: пуск российской ракеты "Орешник" не окажет сдерживающего влияния
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Запуск Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева, заявила, выступая на брифинге перед журналистами, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В четверг президент РФ Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и сообщил об успешном испытании ракеты "Орешник". Вооруженные силы РФ поразили в украинском городе Днепропетровск один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе и ракетную технику.
По ее словам, США не собираются быть "сдержанными в этом вопросе" и продолжат поддерживать Украину. Она добавила, что Вашингтон остается приверженным своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны Москвы.
Она отметила, что администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины и таких данных и них нет.
Жан-Пьер также сообщила, что США заранее уведомили Украину и ближайших союзников о предстоящем запуске ракеты средней дальности для подготовки к нему.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США продолжат выделять новые пакеты оружия Украине и работать над ускорением их доставки.
Владимир Путин выступил с обращением в прямом эфире