Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали заявление Путина о пуске ракеты "Орешник" - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241121/raketa-853005978.html
В Белом доме прокомментировали заявление Путина о пуске ракеты "Орешник"
В Белом доме прокомментировали заявление Путина о пуске ракеты "Орешник" - 21.11.2024, ПРАЙМ
В Белом доме прокомментировали заявление Путина о пуске ракеты "Орешник"
Запуск Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева, заявила, выступая на... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T22:37+0300
2024-11-21T22:59+0300
политика
сша
белый дом
ракетный удар
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Запуск Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева, заявила, выступая на брифинге перед журналистами, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В четверг президент РФ Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и сообщил об успешном испытании ракеты "Орешник". Вооруженные силы РФ поразили в украинском городе Днепропетровск один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе и ракетную технику.По ее словам, США не собираются быть "сдержанными в этом вопросе" и продолжат поддерживать Украину. Она добавила, что Вашингтон остается приверженным своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны Москвы.Она отметила, что администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины и таких данных и них нет.Жан-Пьер также сообщила, что США заранее уведомили Украину и ближайших союзников о предстоящем запуске ракеты средней дальности для подготовки к нему.Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США продолжат выделять новые пакеты оружия Украине и работать над ускорением их доставки.
https://1prime.ru/20241121/konflikt-853004140.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cd4f47fe16efb64e519fe55cbd906b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, белый дом, ракетный удар, украина
Политика, США, Белый дом, ракетный удар, УКРАИНА
22:37 21.11.2024 (обновлено: 22:59 21.11.2024)
 
В Белом доме прокомментировали заявление Путина о пуске ракеты "Орешник"

Белый дом: пуск российской ракеты "Орешник" не окажет сдерживающего влияния

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Запуск Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева, заявила, выступая на брифинге перед журналистами, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В четверг президент РФ Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и сообщил об успешном испытании ракеты "Орешник". Вооруженные силы РФ поразили в украинском городе Днепропетровск один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе и ракетную технику.
По ее словам, США не собираются быть "сдержанными в этом вопросе" и продолжат поддерживать Украину. Она добавила, что Вашингтон остается приверженным своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны Москвы.
Она отметила, что администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины и таких данных и них нет.
Жан-Пьер также сообщила, что США заранее уведомили Украину и ближайших союзников о предстоящем запуске ракеты средней дальности для подготовки к нему.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США продолжат выделять новые пакеты оружия Украине и работать над ускорением их доставки.
Заявление Владимира Путина об испытании баллистической ракеты Орешник - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Владимир Путин выступил с обращением в прямом эфире
20:23
 
ПолитикаСШАБелый домракетный ударУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала