https://1prime.ru/20241121/rakety-852977574.html

Обещанные Киеву ракеты ATACMS вышли из строя ещё в 2015 году

Обещанные Киеву ракеты ATACMS вышли из строя ещё в 2015 году - 21.11.2024, ПРАЙМ

Обещанные Киеву ракеты ATACMS вышли из строя ещё в 2015 году

Некоторые ракеты ATACMS, которые Штаты намерены передать Украине, вышли из строя ещё в 2015 году, следует из данных анализа бюджетных документов Пентагона. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T08:17+0300

2024-11-21T08:17+0300

2024-11-21T08:17+0300

вооружения

сша

ракеты atacms

украина

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23f5f1205643e40c83185c7d437c1ec2.jpg

ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Некоторые ракеты ATACMS, которые Штаты намерены передать Украине, вышли из строя ещё в 2015 году, следует из данных анализа бюджетных документов Пентагона.Согласно документам, в 2016 финансовом году американская армия потратила 30,1 миллиона долларов на модернизацию 10 ракет с истекшим сроком службы для его продления еще на 10 лет. Однако к 2025 году, как следует из анализа, ракеты вновь станут непригодными для использования.В период с 2016 по 2021 финансовый год армия США потратила 1,22 миллиарда долларов на модернизацию 1075 единиц ATACMS. В 2020 году было дополнительно закуплено 240 новых ракет, что довело общее количество таких вооружений до 1575 по состоянию на март 2023 года. По мере устаревания вооружения, армия Штатов заменяет их на более современные ракеты Precision Strike Missile (PrSM).Сообщается, что стоимость одной ракеты ATACMS составляет около 1 миллиона долларов, цена же PrSM превышает 2 миллиона долларов за единицу. Кроме того, поставки Украине ракет с истекающим сроком службы позволили Вашингтону не только избавиться от устаревшего оружия, но и обновить свой арсенал за счет средств, выделенных под оказание помощи Киеву.

https://1prime.ru/20241121/gaz-852950932.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ракеты atacms, украина, военная помощь украине