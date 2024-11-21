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Обещанные Киеву ракеты ATACMS вышли из строя ещё в 2015 году
Обещанные Киеву ракеты ATACMS вышли из строя ещё в 2015 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
Обещанные Киеву ракеты ATACMS вышли из строя ещё в 2015 году
Некоторые ракеты ATACMS, которые Штаты намерены передать Украине, вышли из строя ещё в 2015 году, следует из данных анализа бюджетных документов Пентагона. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T08:17+0300
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Некоторые ракеты ATACMS, которые Штаты намерены передать Украине, вышли из строя ещё в 2015 году, следует из данных анализа бюджетных документов Пентагона.Согласно документам, в 2016 финансовом году американская армия потратила 30,1 миллиона долларов на модернизацию 10 ракет с истекшим сроком службы для его продления еще на 10 лет. Однако к 2025 году, как следует из анализа, ракеты вновь станут непригодными для использования.В период с 2016 по 2021 финансовый год армия США потратила 1,22 миллиарда долларов на модернизацию 1075 единиц ATACMS. В 2020 году было дополнительно закуплено 240 новых ракет, что довело общее количество таких вооружений до 1575 по состоянию на март 2023 года. По мере устаревания вооружения, армия Штатов заменяет их на более современные ракеты Precision Strike Missile (PrSM).Сообщается, что стоимость одной ракеты ATACMS составляет около 1 миллиона долларов, цена же PrSM превышает 2 миллиона долларов за единицу. Кроме того, поставки Украине ракет с истекающим сроком службы позволили Вашингтону не только избавиться от устаревшего оружия, но и обновить свой арсенал за счет средств, выделенных под оказание помощи Киеву.
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Вооружения, США, ракеты ATACMS, УКРАИНА, военная помощь Украине
Обещанные Киеву ракеты ATACMS вышли из строя ещё в 2015 году
Некоторые ракеты ATACMS, обещанные Киеву, вышли из строя ещё в 2015 году
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Некоторые ракеты ATACMS, которые Штаты намерены передать Украине, вышли из строя ещё в 2015 году, следует из данных анализа бюджетных документов Пентагона.
Согласно документам, в 2016 финансовом году американская армия потратила 30,1 миллиона долларов на модернизацию 10 ракет с истекшим сроком службы для его продления еще на 10 лет. Однако к 2025 году, как следует из анализа, ракеты вновь станут непригодными для использования.
В период с 2016 по 2021 финансовый год армия США потратила 1,22 миллиарда долларов на модернизацию 1075 единиц ATACMS. В 2020 году было дополнительно закуплено 240 новых ракет, что довело общее количество таких вооружений до 1575 по состоянию на март 2023 года. По мере устаревания вооружения, армия Штатов заменяет их на более современные ракеты Precision Strike Missile (PrSM).
Сообщается, что стоимость одной ракеты ATACMS составляет около 1 миллиона долларов, цена же PrSM превышает 2 миллиона долларов за единицу. Кроме того, поставки Украине ракет с истекающим сроком службы позволили Вашингтону не только избавиться от устаревшего оружия, но и обновить свой арсенал за счет средств, выделенных под оказание помощи Киеву.
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