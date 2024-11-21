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США ввели санкции против российских регистраторов ценных бумаг
США ввели санкции против российских регистраторов ценных бумаг - 21.11.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против российских регистраторов ценных бумаг
Вашингтон в четверг ввел санкции против более чем 40 российских реестродержателей ценных бумаг. Об этом сказано в сообщении Минфина США. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T19:16+0300
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2024-11-21T19:48+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон в четверг ввел санкции против более чем 40 российских реестродержателей ценных бумаг. Об этом сказано в сообщении Минфина США. Из сообщения следует, что в четверг OFAC внес в санкционный список более 40 регистраторов. В частности, под ограничения среди прочих попали одни из крупнейших российских реестродержателей - "НРК - Р.О.С.Т.", "Драга", "Регистраторское общество "Статус", "Новый регистратор" и "Реестр". Ведомство объяснило свое решение тем, что якобы "Россия, чтобы обойти американские санкции в отношении Национального расчетного депозитария, потребовала перевода некоторых ценных бумаг местным российским регистраторам ценных бумаг". В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому нужно было перевести ценные бумаги, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытые самими депозитариями. Согласно решению Банка России, требования распространяются на акции российских акционерных обществ, в том числе со статусом международной компании. Завершить операции по переводу бумаг необходимо было до 11 октября.Регулятор пояснил, что эти меры были нужны, чтобы пресечь возможность совершать сделки с учитываемыми на счетах депо типа "С" ценными бумагами на организованных торгах в обход действующего антисанкционного регулирования.Регистратор, или реестродержатель — профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг компаний.
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сша, минфин сша, санкции против рф, регистраторы
Политика, США, Минфин США, санкции против РФ, регистраторы
США ввели санкции против российских регистраторов ценных бумаг
США ввели санкции против более чем 40 российских регистраторов ценных бумаг
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон в четверг ввел санкции против более чем 40 российских реестродержателей ценных бумаг. Об этом сказано в сообщении Минфина США.
Из сообщения следует, что в четверг OFAC внес в санкционный список более 40 регистраторов. В частности, под ограничения среди прочих попали одни из крупнейших российских реестродержателей - "НРК - Р.О.С.Т.", "Драга", "Регистраторское общество "Статус", "Новый регистратор" и "Реестр".
Ведомство объяснило свое решение тем, что якобы "Россия, чтобы обойти американские санкции в отношении Национального расчетного депозитария, потребовала перевода некоторых ценных бумаг местным российским регистраторам ценных бумаг".
В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому нужно было перевести ценные бумаги, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытые самими депозитариями. Согласно решению Банка России, требования распространяются на акции российских акционерных обществ, в том числе со статусом международной компании. Завершить операции по переводу бумаг необходимо было до 11 октября.
Регулятор пояснил, что эти меры были нужны, чтобы пресечь возможность совершать сделки с учитываемыми на счетах депо типа "С" ценными бумагами на организованных торгах в обход действующего антисанкционного регулирования.
Регистратор, или реестродержатель — профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг компаний.
США вводят санкции против представителей Банка России