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Кимберлийский процесс принял важные для алмазной отрасли решения - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кимберлийский процесс принял важные для алмазной отрасли решения
Кимберлийский процесс принял важные для алмазной отрасли решения - 21.11.2024, ПРАЙМ
Кимберлийский процесс принял важные для алмазной отрасли решения
Участники Кимберлийского процесса (КП) смогли принять ряд важных для мировой алмазной отрасли решений, несмотря на противодействие стран G7, говорится в... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:03+0300
2024-11-21T14:03+0300
экономика
россия
минфин рф
кимберлийский процесс
алмазы
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Участники Кимберлийского процесса (КП) смогли принять ряд важных для мировой алмазной отрасли решений, несмотря на противодействие стран G7, говорится в опубликованном на сайте Минфина комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева по итогам пленарного заседания КП 2024, которое состоялось на прошлой неделе. "КП, несмотря на очередные попытки агрессивного меньшинства в лице стран G7 сорвать работу пленарной сессии через политизацию ее повестки, доказал свою эффективность и способность адаптироваться к новым реалиям в интересах всех участников КП и их национальных алмазных отраслей", - отмечает Моисеев. "КП принял ряд важных для репутации нашей отрасли решений: сняты все ограничения на экспорт алмазов из ЦАР, что будет значительно способствовать стабилизации экономического положения в стране, а давно изжившая себя Группа по мониторингу ЦАР упразднена; ОАЭ продлили свое председательство в КП в 2025 году и обеспечили работоспособность организации в условиях блокирования Западом заявки Беларуси на пост председателя по политическим мотивам", - сообщает замминистра. Кроме того, согласно принятым решениям, Таиланд был утвержден на роль председателя КП в 2026 году, а также было одобрено вступление в КП Узбекистана, ставшего 60-м участником организации. По мнению Моисеева, это "доказывает неугасающий интерес стран к присоединению к Схеме сертификации КП (ССКП) и расширению географии мировой алмазной торговли". "Более того, КП доказал, что алмазная отрасль сильна, только когда производители алмазов твердо стоят на своей позиции и говорят одним голосом. Попытки внести раскол в ряды глобального большинства и подкупить отдельных его участников сепаратными "взятками" мнимой выгоды в ущерб общеотраслевым интересам провалены", - отмечает замглавы Минфина РФ. "Ответственные участники мировой алмазной торговли прекрасно понимают, что соглашательство с навязываемыми "инновационными" и логистическими монополиями, которые идут в обход и подрывают ССКП, может привести лишь к краху всей отрасли и потере ее устойчивого развития в угоду сведению геополитических счетов со стороны недальновидного либерального глобализма, продолжающего следовать неоколониальным практикам", - подчеркивает Моисеев. "Мы можем и должны продолжить отстаивать нашу позицию на основе успехов КП как единственного универсального механизма регулирования торговли алмазами", - уверен он. Кимберлийский процесс - это организация, созданная в 2000 году и названная по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок. Для борьбы с "грязными алмазами" была разработана схема сертификации. Кроме того, внутри страны выстраивается механизм контроля, который следит за тем, чтобы конфликтные или "серые" алмазы не попадали в торговую цепочку. Кимберлийский процесс регулярно организует выездные проверки, чтобы подтвердить соответствие той или иной страны этим требованиям.
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россия, минфин рф, кимберлийский процесс, алмазы
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, Кимберлийский процесс, алмазы
14:03 21.11.2024
 
Кимберлийский процесс принял важные для алмазной отрасли решения

Минфин: Кимберлийский процесс принял важные решения вопреки противодействию G7

© fotolia.com / chatalogАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© fotolia.com / chatalog
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Участники Кимберлийского процесса (КП) смогли принять ряд важных для мировой алмазной отрасли решений, несмотря на противодействие стран G7, говорится в опубликованном на сайте Минфина комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева по итогам пленарного заседания КП 2024, которое состоялось на прошлой неделе.
"КП, несмотря на очередные попытки агрессивного меньшинства в лице стран G7 сорвать работу пленарной сессии через политизацию ее повестки, доказал свою эффективность и способность адаптироваться к новым реалиям в интересах всех участников КП и их национальных алмазных отраслей", - отмечает Моисеев.
"КП принял ряд важных для репутации нашей отрасли решений: сняты все ограничения на экспорт алмазов из ЦАР, что будет значительно способствовать стабилизации экономического положения в стране, а давно изжившая себя Группа по мониторингу ЦАР упразднена; ОАЭ продлили свое председательство в КП в 2025 году и обеспечили работоспособность организации в условиях блокирования Западом заявки Беларуси на пост председателя по политическим мотивам", - сообщает замминистра.
Кроме того, согласно принятым решениям, Таиланд был утвержден на роль председателя КП в 2026 году, а также было одобрено вступление в КП Узбекистана, ставшего 60-м участником организации. По мнению Моисеева, это "доказывает неугасающий интерес стран к присоединению к Схеме сертификации КП (ССКП) и расширению географии мировой алмазной торговли".
"Более того, КП доказал, что алмазная отрасль сильна, только когда производители алмазов твердо стоят на своей позиции и говорят одним голосом. Попытки внести раскол в ряды глобального большинства и подкупить отдельных его участников сепаратными "взятками" мнимой выгоды в ущерб общеотраслевым интересам провалены", - отмечает замглавы Минфина РФ.
"Ответственные участники мировой алмазной торговли прекрасно понимают, что соглашательство с навязываемыми "инновационными" и логистическими монополиями, которые идут в обход и подрывают ССКП, может привести лишь к краху всей отрасли и потере ее устойчивого развития в угоду сведению геополитических счетов со стороны недальновидного либерального глобализма, продолжающего следовать неоколониальным практикам", - подчеркивает Моисеев.
"Мы можем и должны продолжить отстаивать нашу позицию на основе успехов КП как единственного универсального механизма регулирования торговли алмазами", - уверен он.
Кимберлийский процесс - это организация, созданная в 2000 году и названная по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок. Для борьбы с "грязными алмазами" была разработана схема сертификации. Кроме того, внутри страны выстраивается механизм контроля, который следит за тем, чтобы конфликтные или "серые" алмазы не попадали в торговую цепочку. Кимберлийский процесс регулярно организует выездные проверки, чтобы подтвердить соответствие той или иной страны этим требованиям.
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