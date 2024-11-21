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Кимберлийский процесс принял важные для алмазной отрасли решения

Кимберлийский процесс принял важные для алмазной отрасли решения - 21.11.2024, ПРАЙМ

Кимберлийский процесс принял важные для алмазной отрасли решения

Участники Кимберлийского процесса (КП) смогли принять ряд важных для мировой алмазной отрасли решений, несмотря на противодействие стран G7, говорится в... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T14:03+0300

2024-11-21T14:03+0300

2024-11-21T14:03+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Участники Кимберлийского процесса (КП) смогли принять ряд важных для мировой алмазной отрасли решений, несмотря на противодействие стран G7, говорится в опубликованном на сайте Минфина комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева по итогам пленарного заседания КП 2024, которое состоялось на прошлой неделе. "КП, несмотря на очередные попытки агрессивного меньшинства в лице стран G7 сорвать работу пленарной сессии через политизацию ее повестки, доказал свою эффективность и способность адаптироваться к новым реалиям в интересах всех участников КП и их национальных алмазных отраслей", - отмечает Моисеев. "КП принял ряд важных для репутации нашей отрасли решений: сняты все ограничения на экспорт алмазов из ЦАР, что будет значительно способствовать стабилизации экономического положения в стране, а давно изжившая себя Группа по мониторингу ЦАР упразднена; ОАЭ продлили свое председательство в КП в 2025 году и обеспечили работоспособность организации в условиях блокирования Западом заявки Беларуси на пост председателя по политическим мотивам", - сообщает замминистра. Кроме того, согласно принятым решениям, Таиланд был утвержден на роль председателя КП в 2026 году, а также было одобрено вступление в КП Узбекистана, ставшего 60-м участником организации. По мнению Моисеева, это "доказывает неугасающий интерес стран к присоединению к Схеме сертификации КП (ССКП) и расширению географии мировой алмазной торговли". "Более того, КП доказал, что алмазная отрасль сильна, только когда производители алмазов твердо стоят на своей позиции и говорят одним голосом. Попытки внести раскол в ряды глобального большинства и подкупить отдельных его участников сепаратными "взятками" мнимой выгоды в ущерб общеотраслевым интересам провалены", - отмечает замглавы Минфина РФ. "Ответственные участники мировой алмазной торговли прекрасно понимают, что соглашательство с навязываемыми "инновационными" и логистическими монополиями, которые идут в обход и подрывают ССКП, может привести лишь к краху всей отрасли и потере ее устойчивого развития в угоду сведению геополитических счетов со стороны недальновидного либерального глобализма, продолжающего следовать неоколониальным практикам", - подчеркивает Моисеев. "Мы можем и должны продолжить отстаивать нашу позицию на основе успехов КП как единственного универсального механизма регулирования торговли алмазами", - уверен он. Кимберлийский процесс - это организация, созданная в 2000 году и названная по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок. Для борьбы с "грязными алмазами" была разработана схема сертификации. Кроме того, внутри страны выстраивается механизм контроля, который следит за тем, чтобы конфликтные или "серые" алмазы не попадали в торговую цепочку. Кимберлийский процесс регулярно организует выездные проверки, чтобы подтвердить соответствие той или иной страны этим требованиям.

https://1prime.ru/20241112/almaz-852771701.html

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россия, минфин рф, кимберлийский процесс, алмазы