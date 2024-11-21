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ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России - 21.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 15 по 8 ноября сократились на 9,2 миллиарда долларов, или на 1,5%, и составили 611,6 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T16:07+0300
2024-11-21T16:07+0300
2024-11-21T16:07+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 15 по 8 ноября сократились на 9,2 миллиарда долларов, или на 1,5%, и составили 611,6 миллиарда долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 15 ноября 2024 года составили 611,6 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 9,2 миллиарда долларов США, или на 1,5%, главным образом за счет отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Банк России, международные резервы
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы России на 15 ноября составили 611,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 15 по 8 ноября сократились на 9,2 миллиарда долларов, или на 1,5%, и составили 611,6 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 15 ноября 2024 года составили 611,6 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 9,2 миллиарда долларов США, или на 1,5%, главным образом за счет отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
Запасы золота в резервах ЦБ за октябрь не изменились третий месяц подряд