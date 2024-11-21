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"Росконгресс" сообщил о начале подготовки ПМЭФ-2025

"Росконгресс" сообщил о начале подготовки ПМЭФ-2025 - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Росконгресс" сообщил о начале подготовки ПМЭФ-2025

Начата работа по подготовке Петербургского международного экономического форума 2025 года, в том числе по проведению выездных сессий в Индии, ОАЭ, Малайзии,... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T15:49+0300

2024-11-21T15:49+0300

2024-11-21T15:49+0300

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Начата работа по подготовке Петербургского международного экономического форума 2025 года, в том числе по проведению выездных сессий в Индии, ОАЭ, Малайзии, Таиланде и Африке, говорится в сообщении пресс-службы фонда "Росконгресс". "Сейчас ведется активная работа по продвижению ПМЭФ-2025, включая проведение выездных сессий в Индии, ОАЭ, Малайзии, Королевстве Таиланд и Африке", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова в ходе заседания оргкомитета ПМЭФ-2025. Он также отметил, что форум остается одной из ведущих международных площадок для обсуждения вопросов устойчивого развития, цифровизации и глобального сотрудничества, а день международной кооперации МСП, посвященный развитию взаимодействия российских и зарубежных партнеров, вызывает большой интерес у международной аудитории, в том числе представителей Китая, Индии и арабских государств. "Неотъемлемой частью программы станет ежегодный Международный молодежный форум, который проходит под девизом "День будущего". Это мероприятие отражает стратегические приоритеты развития России на ближайшие годы: формирование будущего страны и общества через поддержку деятельности молодых ученых, специалистов и предпринимателей", – добавил Кобяков. Заместитель руководителя администрации президента России, председатель оргкомитета ПМЭФ Максим Орешкин в ходе заседания отметил, что форум охватывает все основные сферы, включая технологии, образование, логистику, торговлю, инвестиции и финансы. "Особое значение имеет участие в ПМЭФ международных объединений, таких как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Их присутствие позволяет выстраивать эффективное взаимодействие с партнерами, углублять экономическую кооперацию и формировать совместные стратегии, направленные на преодоление глобальных вызовов и достижение устойчивого развития", – сказал он. Также указывается, что МИД РФ поручено упростить процедуру получения российских виз для участников форума, а также способствовать привлечению официальных лиц и представителей деловых кругов зарубежных стран. В рамках ПМЭФ-2025 также пройдет культурный фестиваль "Петербургские сезоны", организуемый совместно с администрацией Санкт-Петербурга и министерством культуры России, говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года. Оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

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россия, росконгресс, пмэф, санкт-петербург