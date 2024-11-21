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В России заблокировали более пяти миллионов упаковок запрещенных БАД
В России заблокировали более пяти миллионов упаковок запрещенных БАД - 21.11.2024, ПРАЙМ
В России заблокировали более пяти миллионов упаковок запрещенных БАД
Более 5,5 миллионов упаковок биологически активных добавок с запрещенными веществами заблокировано для продажи с помощью системы маркировки, сообщила... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T00:16+0300
2024-11-21T00:16+0300
2024-11-21T00:16+0300
бизнес
москва
роспотребнадзор
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Более 5,5 миллионов упаковок биологически активных добавок с запрещенными веществами заблокировано для продажи с помощью системы маркировки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По требованию Роспотребнадзора оператором государственной системы маркировки "Честный знак" была приостановлена возможность розничной продажи биологически активных добавок к пище (далее – БАД), содержащих запрещенные при производстве такой продукции мелатонин и симетикон. Всего заблокировано в реализации 5,5 миллионов упаковок БАД от 44 производителей и 31 импортера, из них 2,4 миллиона единиц БАД с симетиконом и более 3,1 миллиона единиц БАД с мелатонином", - говорится в сообщении.
Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", мелатонин и симетикон относятся к веществам, запрещенным в составе биологически активных добавок.
Система маркировки позволяет не только отслеживать каждую единицу продукции в режиме реального времени, но и оперативно принимать меры в случае установления фактов оборота продукции, не соответствующей требованиям действующего законодательства, пояснили в пресс-службе.
Роспотребнадзор продолжает работу по выявлению и недопущению оборота небезопасных товаров с использованием возможностей системы цифровой маркировки, вопрос находится на особом контроле, подчеркнули в ведомстве.
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бизнес, москва, роспотребнадзор
Бизнес, МОСКВА, Роспотребнадзор
В России заблокировали более пяти миллионов упаковок запрещенных БАД
Роспотребнадзор заблокировал более 5,5 миллиона упаковок БАД с запрещенными веществами
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Более 5,5 миллионов упаковок биологически активных добавок с запрещенными веществами заблокировано для продажи с помощью системы маркировки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По требованию Роспотребнадзора оператором государственной системы маркировки "Честный знак" была приостановлена возможность розничной продажи биологически активных добавок к пище (далее – БАД), содержащих запрещенные при производстве такой продукции мелатонин и симетикон. Всего заблокировано в реализации 5,5 миллионов упаковок БАД от 44 производителей и 31 импортера, из них 2,4 миллиона единиц БАД с симетиконом и более 3,1 миллиона единиц БАД с мелатонином", - говорится в сообщении.
Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", мелатонин и симетикон относятся к веществам, запрещенным в составе биологически активных добавок.
Система маркировки позволяет не только отслеживать каждую единицу продукции в режиме реального времени, но и оперативно принимать меры в случае установления фактов оборота продукции, не соответствующей требованиям действующего законодательства, пояснили в пресс-службе.
Роспотребнадзор продолжает работу по выявлению и недопущению оборота небезопасных товаров с использованием возможностей системы цифровой маркировки, вопрос находится на особом контроле, подчеркнули в ведомстве.