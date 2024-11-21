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Торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет - эксперт
Торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет - эксперт - 21.11.2024, ПРАЙМ
Торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет - эксперт
Торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет, нельзя сегодня упускать ни единой возможности, помогающей их развитию, заявил РИА Новости... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T01:18+0300
2024-11-21T01:18+0300
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кндр
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет, нельзя сегодня упускать ни единой возможности, помогающей их развитию, заявил РИА Новости профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
"Нельзя сейчас упускать ни единой возможности, помогающей развитию двухсторонних торгово-экономических связей, которые переживают, считаю, расцвет", - сказал он.
По его словам, "ничего подобного не было за всю историю наших отношений, берущих начало в 1945 году, когда советские войска освободили Корею от японцев". "Даже во времена Сталина, когда сотрудничество государств сводилось по большому счету лишь к военной сфере", - напомнил собеседник агентства.
"Сейчас же Северная Корея превратилась, по сути, в нашего главного, наиболее эффективного, действенного союзника в мире", - подчеркнул Толорая.
"По моему глубокому убеждению, важным символическим совместным проектом сегодня стало бы строительство в КНДР атомной электростанции, которая очень нужна. Энергетика - главная экономическая проблема КНДР, ей недостаточно имеющихся мощностей", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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Экономика, Технологии, РОССИЯ, КНДР, МОСКВА, КОРЕЯ, РАН
Торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет - эксперт
Эксперт Толорая: торговые связи России и КНДР переживают расцвет
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет, нельзя сегодня упускать ни единой возможности, помогающей их развитию, заявил РИА Новости профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
"Нельзя сейчас упускать ни единой возможности, помогающей развитию двухсторонних торгово-экономических связей, которые переживают, считаю, расцвет", - сказал он.
По его словам, "ничего подобного не было за всю историю наших отношений, берущих начало в 1945 году, когда советские войска освободили Корею от японцев". "Даже во времена Сталина, когда сотрудничество государств сводилось по большому счету лишь к военной сфере", - напомнил собеседник агентства.
"Сейчас же Северная Корея превратилась, по сути, в нашего главного, наиболее эффективного, действенного союзника в мире", - подчеркнул Толорая.
"По моему глубокому убеждению, важным символическим совместным проектом сегодня стало бы строительство в КНДР атомной электростанции, которая очень нужна. Энергетика - главная экономическая проблема КНДР, ей недостаточно имеющихся мощностей", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.