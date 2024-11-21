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Россия никогда не смешивала отношения с КНДР и Южной Кореей, заявил эксперт - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия никогда не смешивала отношения с КНДР и Южной Кореей, заявил эксперт
Россия никогда не смешивала отношения с КНДР и Южной Кореей, заявил эксперт - 21.11.2024, ПРАЙМ
Россия никогда не смешивала отношения с КНДР и Южной Кореей, заявил эксперт
Россия никогда не смешивала свои отношения с КНДР и с Южной Кореей, она хочет иметь нормальное взаимодействие с обеими независимыми странами, заявил РИА Новости | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T03:46+0300
2024-11-21T03:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
сеул
москва
ран
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия никогда не смешивала свои отношения с КНДР и с Южной Кореей, она хочет иметь нормальное взаимодействие с обеими независимыми странами, заявил РИА Новости профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. "Москва всегда четко разделяла свои отношения с Пхеньяном и с Сеулом. Никогда не смешивала их и не увязывала друг с другом. Объясняя, что отношения с "северянами" и с "южанами" для нас – два независимых направления отношений с независимыми странами", - сказал он. Хотя попытки оказать нажим, по его словам, предпринимались как с одной, так и с другой стороны. "Но мы им никогда не поддавались. Россия не хочет выбирать из двух Корей одну. Она хочет иметь нормальные отношения с обеими", - добавил собеседник агентства. "Даже в нынешней непростой ситуации мы на всех уровнях постоянно говорим, что не хотим ругаться, ссориться с Сеулом. Знаете, один наш дипломат справедливо как-то заметил, что Южная Корея для России - самая дружественная из недружественных стран. Между нами нет никаких исторических противоречий, проблем", - заключил Толорая. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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5
4.7
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россия, мировая экономика, южная корея, сеул, москва, ран
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, МОСКВА, РАН
03:46 21.11.2024
 
Россия никогда не смешивала отношения с КНДР и Южной Кореей, заявил эксперт

Эксперт Толорая: Россия никогда не смешивала свои отношения с КНДР и Южной Кореей

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия никогда не смешивала свои отношения с КНДР и с Южной Кореей, она хочет иметь нормальное взаимодействие с обеими независимыми странами, заявил РИА Новости профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
"Москва всегда четко разделяла свои отношения с Пхеньяном и с Сеулом. Никогда не смешивала их и не увязывала друг с другом. Объясняя, что отношения с "северянами" и с "южанами" для нас – два независимых направления отношений с независимыми странами", - сказал он.
Хотя попытки оказать нажим, по его словам, предпринимались как с одной, так и с другой стороны.
"Но мы им никогда не поддавались. Россия не хочет выбирать из двух Корей одну. Она хочет иметь нормальные отношения с обеими", - добавил собеседник агентства.
"Даже в нынешней непростой ситуации мы на всех уровнях постоянно говорим, что не хотим ругаться, ссориться с Сеулом. Знаете, один наш дипломат справедливо как-то заметил, что Южная Корея для России - самая дружественная из недружественных стран. Между нами нет никаких исторических противоречий, проблем", - заключил Толорая.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСЕУЛМОСКВАРАН
 
 
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