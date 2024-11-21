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Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании комиссии - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании комиссии
Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании комиссии - 21.11.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании комиссии
Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на заседании... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T06:02+0300
2024-11-21T06:02+0300
экономика
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мировая экономика
кндр
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сеул
александр козлов
ким чен ын
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СЕУЛ, 21 ноя – ПРАЙМ. Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на заседании обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, образования, здравоохранения и туризма, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В церемонии с северокорейской стороны приняли участие министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо, а также должностные лица соответствующих ведомств. Со стороны РФ участвовали члены делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора. "Церемония подписания состоялась 20 числа в дворце съездов Мансудэ… Протокол был подписан товарищем Юн Чжон Хо и товарищем Александром Козловым", - сообщает ЦТАК. Ранее в КНДР состоялось 11-е заседание Российско-Корейской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "На заседании подведены итоги выполнения протокола 10-го заседания, прошедшего в прошлом году, также конкретно обсуждены пункты многопланового корейско-российского сотрудничества во всех сферах, включая энергию, сельское хозяйство, науку и технику, образование, здравоохранение и туризм", - сообщил ЦТАК. Кроме того, Козлов встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также российская правительственная делегация возложила венок к монументу Освобождения Кореи, посетила Монумент идеям Чучхе. Также глава делегации, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. 20 ноября российская делегация вернулась домой.
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россия, мировая экономика, кндр, рф, сеул, александр козлов, ким чен ын
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КНДР, РФ, СЕУЛ, Александр Козлов, Ким Чен Ын
06:02 21.11.2024
 
Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании комиссии

ЦТАК: Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании Межправительственной комиссии

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СЕУЛ, 21 ноя – ПРАЙМ. Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на заседании обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, образования, здравоохранения и туризма, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В церемонии с северокорейской стороны приняли участие министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо, а также должностные лица соответствующих ведомств. Со стороны РФ участвовали члены делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора.
"Церемония подписания состоялась 20 числа в дворце съездов Мансудэ… Протокол был подписан товарищем Юн Чжон Хо и товарищем Александром Козловым", - сообщает ЦТАК.
Ранее в КНДР состоялось 11-е заседание Российско-Корейской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"На заседании подведены итоги выполнения протокола 10-го заседания, прошедшего в прошлом году, также конкретно обсуждены пункты многопланового корейско-российского сотрудничества во всех сферах, включая энергию, сельское хозяйство, науку и технику, образование, здравоохранение и туризм", - сообщил ЦТАК.
Кроме того, Козлов встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также российская правительственная делегация возложила венок к монументу Освобождения Кореи, посетила Монумент идеям Чучхе. Также глава делегации, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. 20 ноября российская делегация вернулась домой.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКНДРРФСЕУЛАлександр КозловКим Чен Ын
 
 
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