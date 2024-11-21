https://1prime.ru/20241121/rossija-852972763.html

Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании комиссии

Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании комиссии - 21.11.2024, ПРАЙМ

Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании комиссии

Уточнение в цитате (3-й абзац). | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T06:12+0300

2024-11-21T06:12+0300

2024-11-21T06:12+0300

экономика

мировая экономика

россия

кндр

рф

пхеньян

александр козлов

ким чен ын

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852972763.jpg?1732158742

Уточнение в цитате (3-й абзац). СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на заседании обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, образования, здравоохранения и туризма, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В церемонии с северокорейской стороны приняли участие министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо, а также должностные лица соответствующих ведомств. Со стороны РФ участвовали члены делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора. "Церемония подписания состоялась 20 ноября в дворце съездов Мансудэ… Протокол был подписан товарищем Юн Чжон Хо и товарищем Александром Козловым", - сообщает ЦТАК. Ранее в КНДР состоялось 11-е заседание Российско-Корейской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "На заседании подведены итоги выполнения протокола 10-го заседания, прошедшего в прошлом году, также конкретно обсуждены пункты многопланового корейско-российского сотрудничества во всех сферах, включая энергию, сельское хозяйство, науку и технику, образование, здравоохранение и туризм", - сообщил ЦТАК. Кроме того, Козлов встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также российская правительственная делегация возложила венок к монументу Освобождения Кореи, посетила Монумент идеям Чучхе. Также глава делегации, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. 20 ноября российская делегация вернулась домой.

кндр

рф

пхеньян

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, кндр, рф, пхеньян, александр козлов, ким чен ын